Críticas a las obras de la CDMX son una campaña de desprestigio, señala Morena; oposición solicitará auditorías

Oposición señala que la Calzada Flotante fue inaugurada sin estar concluida

Legisladores locales de Morena celebraron que la Ciudad de México ya está lista para el Mundial 2026 y destacaron que las obras realizadas por el Gobierno local fueron pensadas para quienes menos tienen, ello, tras la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan.

Sobre las críticas de la oposición, y aunque las obras también han sido criticadas por ciudadanos, aseguraron que se trata de una campaña sistemática para desacreditar cada acción.

“La respuesta es simple: pueden criticar lo que quieran. Las obras de la jefa de Gobierno Clara Brugada quedarán para siempre. Y la gente las va a usar toda la vida”,comentó el legislador Ángel Tamariz.

Insistió en que la inversión hecha por Morena no está pensada para el estadio, sino para la gente; recordó, que se hizo una inversión de más de 16 mil millones de pesos en obras.

“La Ciudad de México no se preparó para el Mundial. Se preparó para sus habitantes, y el Mundial llegó a una ciudad que ya estaba en movimiento”, dijo.

Mencionó que una encuesta de Enkoll de marzo de 2026 muestra que el 65% de la ciudadanía capitalina considera que el torneo traerá más beneficios que problemas, y que el 62% confía mucho en que la ciudad estará preparada para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

Tamariz señaló que en la Ciudad de México se pintaron murales, se invirtió en los barrios y se recibió esta fiesta desde la dignidad. Y mencionó que basta salir a la calle para ver a la gente tomándose fotos con las obras.

“Lo que la oposición llama obras polémicas o gasto excesivo es en realidad el inventario más completo de transformación urbana que ha tenido la ciudad en décadas”, insistió.

El diputado aprovechó para hacer un recuento, transporte y movilidad, mencionó que se hizo la modernización integral del Tren Ligero, con nuevos trenes y rediseño operativo de la terminal Taxqueña.

El arranque de la Línea 4 del Cablebús (Tlalpan-Coyoacán), con inversión de 2 mil millones de pesos de recursos federales, 11.3 kilómetros y 8 estaciones que conectarán a 65 mil personas. Se iniciaron las obras de la Línea 5 de Cablebús (Magdalena Contreras-Álvaro Obregón), con 15.6 km y 11 estaciones para 137 mil personas. Así como las obras de la Línea 6 de Cablebús (Tláhuac-Milpa Alta), con 12.2 km y 7 estaciones para 86 mil personas.

Todo lo anterior, representa una inversión total, en las tres nuevas líneas de cablebús, de 5 mil 500 millones de pesos.

También mencionó los trabajos de la Línea 11 de Trolebús (Chalco-Santa Marta), con 36.5 km, que está en operación desde el 18 de mayo de 2025, con 180 mil pasajeros diarios en promedio. La Línea 10 de Trolebús Elevado ampliada a 16.6 km, primera en su tipo en el mundo, con récord de 151 mil pasajeros en un solo día.

La incorporación de 50 autobuses eléctricos a la RTP, la construcción de 79 kilómetros de ciclovías en la zona de Calzada de Tlalpan, de los cuales 34 corresponden al proyecto La Gran Tenochtitlán; la Modernización de los CETRAM Universidad, Taxqueña e Huipulco, con inversiones mínimas de 10, 10 y 25 millones de pesos respectivamente, que benefician a 1.2 millones de personas diarias.

Sobre la infraestructura urbana y el espacio público mencionó el Paseo Elevado de la Calzada de Tlalpan, con inversión de 2 mil millones de pesos, 9 kilómetros de longitud y primera etapa de 1.8 km entre Fray Servando y Metro Chabacano, con 3 mil 210 luminarias nuevas.

El Programa Ciudad Iluminada con 59 caminos intervenidos, 171 kilómetros, 22 mil 404 nuevas luminarias y 4 mil 275 murales. El Programa Comunidad Iluminada y Segura, con 42 mil 443 luminarias en 2 mil 375 calles y 636 kilómetros intervenidos, con meta de 143 mil 245 luminarias al cierre de 2025.

El reencarpetado de 250 kilómetros de vialidades, la distancia de la Ciudad de México a Querétaro, el puente peatonal entre el CETRAM Huipulco y la explanada del Estadio Azteca rehabilitado para garantizar movilidad segura durante el torneo, el plan de mejora urbana en San Antonio y Calzada de Tlalpan con 142 mesas de trabajo.

Sobre equipamiento social para barrios y colonias, destacó que fueron rehabilitadas 500 escuelas con mantenimiento mayor, menor y reforzamiento estructural; más de 500 canchas construidas y rehabilitadas en las 16 alcaldías; 16 nuevas Utopías, una por cada alcaldía, con inversión de 3 mil millones de pesos, que incluyen espacios deportivos, culturales, de cuidados y de bienestar comunitario.

Así como más de 200 mil acciones de vivienda y 120 mil acciones de mejoramiento de materiales.

Por lo anterior, el morenista aseguró que lo que la oposición llama fiscalización ciudadana es en realidad una campaña de desprestigio sin propuesta.

“No tienen infraestructura que mostrar, no tienen barrios transformados, no tienen una ciudad que reciba al mundo con la frente en alto. Tienen vallas. El Grupo Parlamentario de Morena de la Ciudad de México es claro: cada obra de esta lista quedará en pie cuando el último partido del Mundial ya sea historia. Y la gente que las usa todos los días sabe muy bien quién las hizo y para quién”, afirmó.

Oposición solicitará auditorías a todas las obras

El PAN CDMX lamentó que la Calzada Flotante de Tlalpan, fuera inaugurada en obra negra luego de qsu costo asciende a 2 mil millones de pesos.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, aseguró que esta obra no resuelve la movilidad, no reduce los tiempos de traslado, no evita inundaciones y no mejora la seguridad.

“Pero lo más grave, es que la obra fue inaugurada oficialmente, pero sigue inconclusa; trabajadores continuaban montando estructuras después de la fecha oficial de entrega, que era el 30 de mayo, y fue inaugurada el 7 de junio.

Señalan a empresa por múltiples contratos

Detalló que la empresa beneficiada es Idinsa, una compañía que durante los gobiernos de Morena ha recibido al menos 8 mil 885 millones de pesos en contratos públicos.

“Por eso exigimos transparencia total de esta obra; queremos conocer todos los anexos técnicos, los contratos, las supervisiones y cualquier modificación realizada”, dijo al informar que presentará una denuncia formal contra la misma.

El diputado local Mario Sánchez abundó en que se han gastado 2 mil 464 millones en las estaciones del Metro y hay estaciones aún en obra negra.

“Morena presume la renovación de la Línea 2, pero la realidad es otra. La inversión reportada supera los 2 mil 464 millones de pesos. Sin embargo: Bellas Artes sigue con material de construcción, goteras y áreas sin terminar; Allende mantiene zonas en obra negra; revolución conserva andamios y zonas acordonadas”.

Añadió que, mientras eso ocurre, contratistas recibieron cientos de millones de pesos: 124 millones para Zócalo y Chabacano; 113 millones para Bellas Artes; 90 millones para Pino Suárez, Ermita y Xola.

El panista habló también de los bajopuentes de Tlalpan, donde se gastaron 120 millones de pesos sin transparencia o el Trolebús ruta 0 y Ruta 14, donde se gastaron 550 millones sin inaugurar.

El diputado federal y hoy, nuevo vocero del PAN en la Ciudad de México, Federico Döring, señaló que mientras el Gobierno de la Ciudad de México dice que está listo para recibir el Mundial de 2026, la realidad en las calles es muy distinta.