Modernizan mercado municipal de Timilpan, Edomex

Mercado Municipal de Timilpan

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, entregó la remodelación del Mercado Municipal de Timilpan, proyecto que consideran que beneficia a más de 16 mil 400 habitantes al contar ahora con un espacio público renovado.

Maza Lara aseguró que el mejoramiento de un mercado, que es parte del programa de obra pública, contribuye al bienestar de las familias de comerciantes y de productores, así como de sus clientes, al fortalecer la actividad económica local de este municipio ubicado en el norte de la entidad y ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo comunitario.

Luego de recorrer el mercado, acompañado por el presidente municipal, Isaías Lugo García, el titular de la Sedui detalló que en un área de mil 383 metros cuadrados el gobierno estatal llevó a cabo la rehabilitación integral del área de comidas, con el objetivo de mejorar las prácticas de higiene y la comodidad para los consumidores.

Por último, Maza Lara reveló que colocaron impermeabilizante en la azotea, sustituyeron la techumbre, la loseta de los pisos y la red de drenaje, a fin de brindar a los habitantes de este municipio un espacio más seguro y funcional. A fin de fortalecer la inclusión en los espacios públicos, añadió la rehabilitación un módulo sanitario en el que se acondicionó un baño universal.

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