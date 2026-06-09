Aseguran más de 100 tomas clandestinas de agua potable en Ecatepec

Azucena Cisneros Documenta cómo operaban las tomas clandestinas de agua

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss informó que en lo que va del 2026, el gobierno de municipal ha asegurado más de 100 tomas clandestinas de agua potable y 11 inmuebles utilizados para la extracción ilegal y comercialización del recurso, como parte de las acciones para combatir el huachicol del agua.

La edil señaló que, además de los aseguramientos, 10 personas han sido presentadas al Ministerio Público y alrededor de 250 más ante los Centros de Justicia Cívica, por su participación en actividades relacionadas con el robo de agua potable.

Además, afirmó que administraciones municipales anteriores fueron omisas a este problema e incluso, permitieron que grupos dedicados a esta actividad operaran con libertad.

“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reiteró.

Además, indicó que las autoridades han logrado documentar cuál es el modus operandi de estas redes. Algunas personas se hacían pasar por trabajadores municipales, perforaban tuberías para conectarse a una toma clandestina oculta en un negocio y así, lograban extraer agua que posteriormente revendían a la población.

Como ejemplo, recordó que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I. Asimismo, mencionó que en noviembre de 2025 fue asegurada una pipa que descargaba miles de litros de agua en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.

Entre los casos recientes destacan la detención de una persona que perforaba la red hidráulica en Valle de Aragón y el aseguramiento de cinco individuos en un autolavado de Ejército del Trabajo II, donde también fue localizada una toma clandestina.

Toma clandestina de agua Ecatepec

Para combatir el robo, la venta y el transporte ilegal del líquido, el gobierno municipal de Ecatepec implementó desde el año pasado el Operativo Neptuno, en coordinación con autoridades federales y estatales. Este despliegue cuenta con alrededor de 300 elementos de Mando Unificado y ha permitido asegurar nueve tomas clandestinas y un pozo completo.

Las acciones se han realizado en colonias como San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.

Por último, Cisneros destacó que la mayoría de los casos fueron detectados gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que aseguró el gobierno continuará los operativos y la política de cero tolerancia contra quienes lucran con el agua potable.

“No importa si te haces pasar por funcionario, si dices que recibiste órdenes o si escondes la toma en un negocio. En Ecatepec, el que roba agua va al Ministerio Público. El agua no es negocio de unos cuantos”, concluyó.