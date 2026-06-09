CDMX inaugura la Línea 0 del Trolebús entre Chapultepec y Ciudad Universitaria





El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación la Ruta de Trolebús El Chapulín, nueva línea de transporte eléctrico que conectará el CETRAM Chapultepec con Ciudad Universitaria a través de un recorrido de 22.1 kilómetros, con una inversión total cercana a los mil 200 millones de pesos y beneficios directos para más de 200 mil habitantes de cinco alcaldías.

La nueva Línea 0 iniciará operaciones con 60 trolebuses eléctricos de última generación y una frecuencia de paso de dos minutos, lo que permitirá atender una demanda estimada de entre 60 mil y 65 mil usuarios diarios.

El trayecto atravesará las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, conectando importantes centros educativos, laborales, comerciales y de servicios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada detalló que la ruta forma parte de la estrategia de expansión de la electromovilidad en la capital y se suma a otros proyectos que permitirán alcanzar la meta de 100 kilómetros nuevos de transporte eléctrico antes de la realización de la Copa Mundial de Futbol.

CDMX inaugura la Línea 0 del Trolebús entre Chapultepec y Ciudad Universitaria

La mandataria local señaló que, junto con la nueva Ruta 14 del Trolebús, de Huipulco a Universidad, se invirtieron en conjunto mil 600 millones de pesos para beneficiar a más de 300 mil personas y añadir 35 kilómetros de infraestructura de electromovilidad a la red de transporte capitalina.

La Línea 0 contará con 60 trolebuses de 12 metros de longitud, totalmente eléctricos, accesibles para personas con discapacidad y con capacidad para transportar hasta 80 pasajeros por unidad.

Los vehículos están equipados con tecnología que permite operar hasta 75 kilómetros sin conexión a la catenaria, facilitando desvíos ante contingencias o interrupciones del servicio.

El proyecto contempla además la sustitución y chatarrización de 72 autobuses concesionados que habían concluido su vida útil.

Sumadas las unidades retiradas por las dos rutas inauguradas este día, el Gobierno capitalino informó que serán chatarrizados 132 vehículos de transporte convencional.

Las autoridades estiman que el impacto ambiental de ambas rutas equivale a la plantación de más de 150 mil árboles y al retiro de circulación de más de 2 mil automóviles, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y al mejoramiento de la calidad del aire.

CDMX inaugura la Línea 0 del Trolebús entre Chapultepec y Ciudad Universitaria

Conexión estratégica para la red de transporte

La Ruta El Chapulín conectará con cuatro líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro —1, 7, 9 y 12—, tres líneas de Metrobús y seis líneas de Trolebús, fortaleciendo la integración multimodal de la red de movilidad de la Ciudad de México.

El director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, explicó que la Línea 0 constituye uno de los proyectos más ambiciosos de electromovilidad impulsados en la capital y funcionará como un corredor estructurante para la zona poniente.

Precisó que de las 60 unidades que prestarán servicio, 18 serán operadas directamente por Transportes Eléctricos y 42 por la empresa concesionaria COREPSA, la cual realizó inversiones para sustituir su flota por vehículos de cero emisiones.

Según detalló, para la puesta en marcha de la línea el Gobierno de la Ciudad de México destinó más de 800 millones de pesos, mientras que COREPSA aportó alrededor de 378 millones de pesos para la adquisición de nuevas unidades eléctricas.

Agregó que los nuevos trolebuses son hasta 50 por ciento más eficientes energéticamente que generaciones anteriores y fueron adquiridos mediante una licitación pública internacional.

Beneficios ambientales y de movilidad

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que la nueva ruta representa un paso importante en el cumplimiento de los compromisos de ampliación de la red de electromovilidad de la ciudad.

Explicó que el corredor permitirá fortalecer la conectividad entre Chapultepec, Ciudad Universitaria, Coapa y, en etapas posteriores, Cafetales, además de enlazarse con otros corredores de trolebús que operan en Reforma y Auditorio.

El funcionario subrayó que la nueva infraestructura contribuirá a disminuir emisiones de dióxido de carbono y mejorar la eficiencia de los desplazamientos mediante conexiones con Metro, Metrobús y otras líneas de transporte eléctrico.

Por su parte, Alfonso Villaseñor Valle, integrante del Consejo de Administración de COREPSA, señaló que la nueva ruta representa una inversión en calidad de vida para miles de usuarios que diariamente se trasladan por motivos laborales, académicos o personales.

Precisó que la conexión entre Chapultepec y Ciudad Universitaria une dos de los espacios más representativos de la capital, facilitando el acceso a oportunidades educativas, culturales y económicas mediante un sistema de transporte sustentable y accesible.

Al encabezar el banderazo de salida de las unidades, Clara Brugada afirmó que la Ruta El Chapulín simboliza la transformación de la movilidad en la Ciudad de México y la consolidación de una red de transporte más limpia, eficiente e integrada.

“Hoy conectamos dos de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad: Chapultepec, el gran bosque de la nación, con Ciudad Universitaria, la casa del pensamiento, la ciencia y del estudiantado. Unimos naturaleza y conocimiento, historia y futuro, movilidad y bienestar”, expresó.