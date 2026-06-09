IECM aprueba lineamientos para reconocer proyectos innovadores del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los Lineamientos del Comité Dictaminador para el Reconocimiento de los Proyectos Ganadores Novedosos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el objetivo de establecer el procedimiento para identificar y reconocer iniciativas ciudadanas destacadas por su innovación, impacto social y aportación al bienestar comunitario.

Los lineamientos regulan las etapas de revisión, preevaluación, evaluación y deliberación de los proyectos participantes, así como el funcionamiento del Comité Dictaminador encargado de seleccionar las propuestas que recibirán el reconocimiento.

Podrán participar los proyectos que resultaron ganadores en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, siempre que sus promoventes hayan aceptado integrarse al certamen al momento de registrar sus propuestas.

En la sesión en la que se aprobaron los lineamientos, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz señaló que el mecanismo busca incentivar la participación ciudadana mediante el reconocimiento de proyectos innovadores, replicables, sustentables, sostenibles, equitativos e incluyentes, además de aquellos que contribuyan al fortalecimiento del tejido social y la organización comunitaria.

Los criterios considerados para la participación han sido la capacidad de resolver problemáticas comunitarias de manera creativa, promover la protección ambiental, fomentar el uso responsable de los recursos naturales y las energías limpias, generar beneficios duraderos y favorecer la inclusión y la participación de la comunidad.

La evaluación se realizará mediante un cuestionario de 12 reactivos que valorará cinco aspectos principales: innovación, replicabilidad, sustentabilidad, sostenibilidad e inclusión y sentido de pertenencia.

Los proyectos podrán obtener una calificación máxima de 100 puntos y deberán alcanzar al menos 60 puntos distribuidos en tres de las cinco categorías para avanzar a la etapa final.

Según el calendario establecido, la preevaluación estará a cargo de las 33 Direcciones Distritales del IECM y se llevará a cabo del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Durante agosto también se integrará el Comité Dictaminador, conformado por tres personas especialistas en participación ciudadana y presupuesto participativo, bajo criterios de paridad de género.

Posteriormente, el comité realizará la etapa de dictaminación entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre de 2026. Al concluir el proceso, se seleccionarán los 10 proyectos mejor evaluados para recibir el Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2026 y 2027. Asimismo, se determinará cuáles de ellos obtendrán un reconocimiento económico, cuya entrega está prevista para diciembre de 2026.

Con esta iniciativa, el IECM aseguró buscar identificar y difundir experiencias ciudadanas que contribuyan al mejoramiento de los espacios públicos, el fortalecimiento de la organización vecinal y la generación de soluciones innovadoras a problemáticas comunitarias en la capital del país.