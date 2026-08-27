Mónica Pacheco y Jeancarlo Lozano sellan alianza para modernizar mercados públicos en GAM

La coordinadora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Mónica Pacheco, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Jeancarlo Lozano, encabezaron la firma de un convenio de colaboración para fortalecer los mercados públicos, reducir intermediarios y mejorar el acceso a productos de la canasta básica a precios competitivos.

El acuerdo pone en marcha el Programa Mega Mercados Eficientes y Gestión de Abasto, una estrategia que busca aprovechar la capacidad logística y comercial de la Central de Abasto para conectar de manera más directa a proveedores con locatarios de los mercados de Gustavo A. Madero.

Durante el encuentro, Mónica Pacheco destacó que el proyecto permitirá hacer más eficientes las cadenas de suministro y reducir costos de operación, mientras que Jeancarlo Lozano subrayó la importancia de modernizar los mercados públicos y fortalecer a los comerciantes de la demarcación.

“Siguiendo la visión del gobierno de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, estamos trabajando por y para mantener siempre los productos de la canasta básica más baratos del país, asegurando que la capital de la transformación siga siendo una ciudad innovadora en beneficio de las y los capitalinos, de los mercados públicos y de la economía de esta gran capital”, señaló Pacheco.

El acuerdo conectará de manera más directa a proveedores con locatarios.

Como parte del convenio se contempla la implementación de una plataforma digital para agilizar operaciones, facilitar compras y generar una relación más directa entre la Central de Abasto y los mercados públicos de Gustavo A. Madero.

Uno de los ejes centrales será disminuir la participación de intermediarios en la cadena comercial, lo que permitiría reducir costos para los locatarios, mejorar sus márgenes de operación y trasladar parte de esos beneficios a los consumidores.

Para Jeancarlo Lozano, la alianza representa una oportunidad para fortalecer la economía local y dotar a los mercados de nuevas herramientas que les permitan competir en mejores condiciones, sin perder su papel como puntos tradicionales de abasto y convivencia comunitaria.

La estrategia también busca consolidar a la Central de Abasto como un actor clave en la modernización del comercio popular de la Ciudad de México, al tiempo que Gustavo A. Madero refuerza su red de mercados mediante esquemas de suministro más directos, eficientes y competitivos.