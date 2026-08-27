Venustiano Carranza distribuye casi 10 mil apoyos sociales durante 2026





La alcaldía Venustiano Carranza informó que durante 2026 ha distribuido cerca de 10 mil apoyos sociales dirigidos a distintos sectores de la población de la demarcación.

La entrega de los programas se realizó mediante jornadas en distintas colonias, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas beneficiarias a los recursos. Las actividades fueron encabezadas y supervisadas por la alcaldesa Evelyn Parra.

Los programas incluyeron apoyos para personas adultas mayores, destinados a reconocer las labores que realizan en sus hogares. También se contemplaron beneficios para mujeres emprendedoras, integrantes de la población de la diversidad sexual y jóvenes incorporados al programa Experiencia Joven para el Bienestar.

Durante algunas de las jornadas participaron como invitados los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura, así como el diputado local Israel Moreno.

Con estas acciones, la alcaldía Venustiano Carranza señaló que los programas sociales de 2026 han beneficiado a diversos grupos de habitantes de la demarcación.