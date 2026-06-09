Llama SSC a no compartir fake news durante el mundial

Mundial 2026 CIUDAD DE MÉXICO, 07JUNIO2026.- Aspectos de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México el marco del mundial 2026 donde personas comienzan a visitar las áreas verdes con cempasúchil y áreas pintadas de morado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el marco del Mundial de Futbol 2026, recomendó a la ciudadanía que antes de compartir videos, fotografías, links de notas informativas o de redes sociales, es necesario verificar que el tipo de información sea verdadera, y evitar causar alarma, pánico o desinformación.

La SSC pidió a la ciudadanía y a los internautas revisar la fecha de publicación, si aparece reenviado muchas veces, que parezca urgente con títulos en mayúscula, que tenga muchos emojis y capturas, lo que sirve como herramientas para comprobar que puede ser información falsa.

Para evitar este tipo de noticias que generan desinformación, llamó consultar páginas oficiales del Gobierno de la Ciudad, de las Secretarías o de medios de comunicación reconocidos y, si detectas una Fakenews coloca la palabra FALSO para que ningún otro usuario caiga en la trampa, y reportar en los medios de contacto de las redes sociales o a través de la Unidad de Policía Cibernética de la SSC en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.