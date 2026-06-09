Marchas y bloqueos en CDMX hoy 9 de junio: estas son las zonas con cierres y el caos vial que podría complicarte el día

La Ciudad de México amaneció con alertas de tránsito lento y manifestaciones en distintos puntos y vialidades clave. Entre marchas, bloqueos, concentraciones y eventos masivos, se han registrado afectaciones que podrían afectar tus traslados.

Este martes 9 de junio, las autoridades recomiendan salir con tiempo y monitorear rutas alternas para evitar que quedes atrapado en algún embotellamiento.

¿Dónde hay marchas y bloqueos hoy en CDMX?

Uno de los focos principales de atención se concentra en el sur de la capital y el corredor que conecta con la zona de Tlalpan, donde continúan movilizaciones relacionadas con el magisterio y otros colectivos.

Las autoridades prevén afectaciones en:

Calzada de Tlalpan

La movilización de la CNTE reanudó su avance a la altura de Nezahualpilli con dirección al Estadio Banorte. Las alternativas viales son Doctor Vértiz, Eje 1 y Eje 3 Oriente.

Caseta Tlalpan, salida México-Cuernavaca

Manifestantes tomaron la caseta Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, con destino a Morelos; no hay registro de disturbios.

Periférico sur

Vecinos organizados protestan en contra de la construcción de un complejo residencial a la altura de la calle México 1968.

Marcha del IPN

Las dos manifestaciones ocurrirán en la UPIITA, en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Colonia La Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero; así como en la ESIME, Unidad Zacatenco, ubicada en Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero.

La CNTE mantiene presión a pocas horas del Mundial 2026

La agenda de movilizaciones continúa marcada por actividades impulsadas por integrantes de la CNTE, que en días recientes han realizado protestas en distintos puntos de la capital, manteniendo presencia activa en la ciudad. Las acciones forman parte de una jornada más amplia de presión política y negociación con autoridades federales.

Hasta el momento, no se han registrado avances con la negociación ni un cese a la presión en las calles.

Cómo evitar el tráfico hoy en CDMX

Si tienes actividades fuera de casa, estas medidas pueden ayudarte: