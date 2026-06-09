Reconocen a 399 docentes mexiquenses con la Condecoración “Maestro Altamirano” 2026

Un total de 399 maestras y maestros del Estado de México fueron reconocidos con la Condecoración “Maestro Altamirano” Promoción 2026 por contar con más de 40 años de servicio en la educación pública.

La ceremonia se realizó en el Teatro Morelos de Toluca y fue encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien entregó de manera simbólica 14 condecoraciones a representantes de distintas regiones sindicales de la entidad.

En esta promoción fueron distinguidas 274 profesoras y 125 profesores por su trayectoria y contribución a la formación académica y humana de generaciones de estudiantes.

La mandataria estatal destacó el papel de las y los docentes en el sistema educativo y señaló que su labor contribuye al desarrollo de niñas, niños y jóvenes. También reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la educación pública en la entidad.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que las condecoraciones reconocen historias de dedicación, enseñanza y acompañamiento a estudiantes a lo largo de varias décadas.