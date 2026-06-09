Metrópoli

La medida aplicará a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos

Suspenden clases en el Estado de México el 11 de junio por operativo de movilidad

Por Gerardo Mayoral
El organismo advirtió que la medida podría afectar el aprendizaje de millones de estudiantes, generar problemas para las familias y aumentar la incertidumbre en escuelas y empresas.
Suspenden clases en el Estado de México el 11 de junio por operativo de movilidad (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México informó que el próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La medida responde a las acciones de movilidad previstas con motivo de la inauguración de una justa internacional de futbol que se desarrollará en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La suspensión aplicará a instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior. Según la autoridad educativa, el objetivo es facilitar el desarrollo de las actividades programadas durante la jornada inaugural y reducir posibles afectaciones en los traslados de estudiantes, docentes y familias.

La SECTI precisó que la suspensión será únicamente durante ese día y que las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución.

La dependencia señaló que continuará informando a la comunidad educativa sobre las disposiciones relacionadas con la organización de las actividades escolares en la entidad.

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