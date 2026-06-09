Suspenden clases en el Estado de México el 11 de junio por operativo de movilidad (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México informó que el próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La medida responde a las acciones de movilidad previstas con motivo de la inauguración de una justa internacional de futbol que se desarrollará en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La suspensión aplicará a instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior. Según la autoridad educativa, el objetivo es facilitar el desarrollo de las actividades programadas durante la jornada inaugural y reducir posibles afectaciones en los traslados de estudiantes, docentes y familias.

La SECTI precisó que la suspensión será únicamente durante ese día y que las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución.

La dependencia señaló que continuará informando a la comunidad educativa sobre las disposiciones relacionadas con la organización de las actividades escolares en la entidad.