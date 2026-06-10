Actualización Mundial 2026: estas son las ocho protestas para la inauguración; se suman jueces contra reforma judicial

Marchas en la CDMX 11 de junio Jueces se suman a la causa y dan un total de 8 movilizaciones en la inauguración mundialista.

A pesar del entusiasmo mundialista que ha inundado el país al convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 junto Estados Unidos y Canadá, diversos sectores de México se movilizan días previos a la ceremonia de apertura ante un público internacional para expandir la visibilidad de sus demandas y presionar soluciones satisfactorias.

Hasta el día de ayer, se tenía el conocimiento de siete manifestaciones que se movilizarán al Estadio Banorte, antes Azteca, para exponer sus exigencias, sin embargo, este miércoles 10 de junio se dio a conocer que jueces y personas trabajadoras del Poder Judicial se unirán a las protestas, lo que deja un total de ocho movilizaciones programadas para la inauguración de la justa futbolista en la capital.

¿Por qué protestarán los jueces durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

Las tensiones crecen rumbo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya ceremonia de apertura y primer partido del torneo se llevarán a cabo en el anteriormente llamado Estadio Azteca, ya que diversos colectivos y organizaciones anunciaron que protestarán en el recinto deportivo para expandir la visibilidad de sus demandas a nivel internacional y presionar a las autoridades correspondientes.

Este miércoles, jueces y personas trabajadoras del Poder Judicial convocan a una manifestación el jueves 11 de junio de 2026, coincidiendo con la inauguración del torneo de futbol y con el levantamiento de otras protestas programadas para dicho día.

De acuerdo con la convocatoria, sus principales requerimientos son:

Independencia judicial.

Procesos de transición claros.

Defensa del Estado de Derecho.

Respeto a condiciones laborales y fideicomisos.

Con la inclusión de esta protesta, se alcanza un total de ocho movilizaciones para la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, entre las que también destacan manifestaciones de la CNTE y familiares de personas desaparecidas.

Manifestaciones en la inauguración del Mundial 2026: ¿cuáles son todas las protestas en CDMX para el 11 de junio?

De acuerdo con la información compartida en las convocatorias que fueron difundidas mediante redes sociales, los contingentes que protestarán mañana jueves 11 de junio se movilizarán desde diversos puntos de la capital hacia el Estadio Azteca, ahora Banorte, lo que provocará afectaciones significativas a la movilidad vial y transporte público en las zonas:

Calzada de Tlalpan.

Avenida Insurgentes Sur.

Anillo Periférico.

Viaducto.

Accesos cercanos al recinto deportivo.

Las organizaciones prevén su concentración masiva en el Estadio Banorte a las 13:00 horas del jueves, tiempo de inicio programado para el primer encuentro del torneo.

Sumando a los jueces y personas trabajadoras del Poder Judicial, los colectivos que protestarán durante la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México y sus puntos de partida, son:

Colectivos de Madres Buscadoras: Avenida Insurgentes, Estadio Olímpico.

Avenida Insurgentes, Estadio Olímpico. Trabajadores de la Educación: Anilli Periférico, San Jerónimo.

Anilli Periférico, San Jerónimo. Pensionados de PEMEX y CFE: Anillo Periférico, Hospital Picacho.

Anillo Periférico, Hospital Picacho. Organizaciones Transportistas: Anillo Periférico, Vaqueritos.

Anillo Periférico, Vaqueritos. Organizaciones Campesinas: Calzada de Tlalpan, División del Norte.

Calzada de Tlalpan, División del Norte. Trabajadores de la Salud: Avenida del Imán, Parque Cantera.

Avenida del Imán, Parque Cantera. Concentración Nacional por la Independencia Judicial: Perisur.

Perisur. Colectivos en general: Avenida Santa Úrsula, Parque Cantera.

Las autoridades prevén afectaciones en la movilidad vial de la CDMX, así como retrasos en el transporte público, por lo que recomiendan la toma de precauciones para evitar retrasos en las rutinas de la población que saldrá a las calles de la capital mañana jueves.