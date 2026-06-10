Aldea Global 2026: horarios, actividades y lo que debes saber del encuentro cultural en Chapultepec

Aldea Global 2026 comienza actividades este martes 10 de junio Foto: Gob CDMX

Mientras la pasión por el futbol comienza a apoderarse de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec se prepara para recibir uno de los eventos culturales más ambiciosos y atractivos del Mundial 2026. Se trata de Aldea Global 2026, un encuentro multicultural que reunirá a decenas de países participantes del torneo de fútbol más importante del año en un mismo espacio para compartir su gastronomía, tradiciones, arte, música e identidad.

La iniciativa de Aldea Global 2026 busca mostrar que el Mundial también puede ser una celebración cultural capaz de acercar a personas de diferentes rincones del planeta. Por lo que se espera gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Aldea Global 2026 comienza actividades este martes 10 de junio Foto: SEDEMA

¿Qué es Aldea Global 2026?

Aldea Global 2026 forma parte del programa de experiencias culturales impulsado en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento reunirá a 48 países en un corredor temático instalado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, donde cada nación contará con espacios para exhibir elementos representativos de su cultura.

La propuesta está diseñada para que los asistentes puedan conocer tradiciones, expresiones artísticas, manifestaciones culturales y muestras gastronómicas de los países participantes, convirtiendo el recorrido en una experiencia inmersiva de alcance global.

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo Aldea Global 2026?

La Aldea Global INTER 2026 abrirá sus puertas este martes 10 de junio en la Puerta de los Leones, ubicada en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y estará disponible al público hasta el 21 de junio en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

¿Qué actividades habrá en Aldea Global 2026?

Uno de los principales atractivos de Aldea Global será la diversidad de países representados. Por lo que serán un total de 68 espectáculos nacionales e internacionales, entre talleres, conferencias, exhibiciones, experiencias interactivas y actividades recreativas dirigidas a públicos de todas las edades.

Los visitantes encontrarán pabellones dedicados a naciones como México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Marruecos, Egipto, Australia, Arabia Saudita y muchas más.

Cada espacio permitirá descubrir aspectos característicos de cada cultura mediante exhibiciones, demostraciones artísticas, artesanías, experiencias gastronómicas y actividades interactivas.

¿Cuál es el costo para entra a Aldea Global 2026?

Ninguno, esa es la buena noticia: la entrada es gratuita para todo el público, ya que el objetivo en reunir a todos los ciudadanos y turístas para crear comunidad a través del fútbol y las culturas de todo el mundo.

Por lo que es buen momento para tomar los espacios de la ciudad y conocer la oferta cultural que trae consigo Aldea Global 2026.