Marcha de comerciantes del Centro Histórico: ¿Qué están exigiendo y cómo se relaciona con la protesta de la CNTE?

En el marco de las jornadas de protesta, uno de los sectores más afectados ha sido el comercio del Centro Histórico. Locatarios y comerciantes aseguran haberse visto obligados a suspender o reducir sus actividades debido a los bloqueos realizados por integrantes de la CNTE, así como por las vallas de contención instaladas por el gobierno de la Ciudad de México.
A raíz de estas afectaciones, comerciantes del Zócalo capitalino se han organizado para manifestar su inconformidad por las afectaciones a sus actividades económicas derivadas de las marchas y bloqueos realizados por integrantes de la Coordinadora.
Los comerciantes denuncian pérdidas por la reducción de clientes
Portando pancartas con mensajes como ‘Queremos trabajar. ¡Paso libre!’ y ‘Fuera vallas’, comerciantes de la calle Motolinia se manifestaron en diversos puntos del Centro Histórico para exigir la remoción de los cercos de seguridad y el repliegue de los integrantes de la CNTE. Según señalaron, la situación ha limitado el flujo de clientes y afectado significativamente sus ventas.
#VIDEO | Comerciantes del Centro Histórico se manifiestan este miércoles, provocando afectaciones viales en distintos puntos de la zona. Autoridades recomiendan tomar precauciones y buscar rutas alternas. pic.twitter.com/80vPs9zanz— El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 10, 2026
En cuanto a la postura de las y los maestros, la Coordinadora continúa solicitando comprensión por parte de la ciudadanía que podría verse afectada por las movilizaciones. Sus integrantes sostienen que las inconformidades deberían dirigirse principalmente a las autoridades, a quienes corresponde encontrar una solución que atienda las demandas planteadas por la CNTE.
Por ahora, se mantiene el dialogo entre la fracción sindical y la secretaria de gobierno en el centro histórico con la expectativa de que puedan llegar a un acuerdo a pocas horas de que comience el Mundial de fútbol 2026.