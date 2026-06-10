Previo al Mundial, reportan disminución de siete delitos de alto impacto en el Edomex

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que durante mayo de 2026 se registró una reducción en siete delitos de alto impacto en comparación con el mes anterior, según datos presentados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La extorsión mostró una disminución de 17 por ciento respecto a abril, mientras que el homicidio doloso registró una baja de 10 por ciento.

También se reportaron descensos en otros delitos como el robo al transporte público con violencia, con una reducción de 14 por ciento, y el robo de vehículo con violencia, que disminuyó 11 por ciento. También se observó una tendencia a la baja en los casos de robo de vehículo sin violencia, feminicidio y robo a casa habitación con violencia.

Las autoridades estatales atribuyeron estos resultados a las acciones coordinadas entre instancias federales, estatales y municipales, entre las que destacan la capacitación de cuerpos de seguridad, patrullajes en zonas prioritarias, operativos carreteros, células de reacción inmediata e inspecciones de carga, además de la participación ciudadana mediante denuncias al número 089.

La información fue presentada durante la sesión número 109 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada en Palacio de Gobierno. En el encuentro participaron representantes del Gobierno del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia estatal, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las cifras fueron dadas a conocer en el contexto de los preparativos de seguridad rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA, que tendrá actividades en territorio mexicano.