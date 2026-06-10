Edomex capacita a personal de 18 dependencias en Lengua de Señas Mexicana

Edomex capacita en Lengua de Señas Mexicana

En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, el Gobierno del Estado de México informó que en lo que va del año, se han capacitado a 261 personas servidoras públicas de 12 dependencias y seis organismos descentralizados, con el objetivo de brindar una atención más accesible e incluyente.

Se trata de una estrategia impulsada por la Oficialía Mayor que encabeza Mónica Chávez Durán, con el propósito de fortalecer las capacidades del servicio público para garantizar una atención incluyente en trámites, servicios y programas gubernamentales.

“La Gobernadora está fomentando este tipo de cursos, talleres y pláticas precisamente para sensibilizar y concientizar al servicio público”, señaló Juana López Chávez, facilitadora del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Algunas de las instituciones que forman parte de esta estrategia son la Secretaría del Trabajo y los Centros de Conciliación Laboral, que ahora cuentan con personal capaz de comunicarse con personas sordas para facilitar su acceso a los servicios que ofrece el Gobierno estatal.

El programa contempla niveles básico, intermedio y avanzado mediante nueve cursos de 25 horas cada uno, donde se desarrollan herramientas de comunicación que les permitan aumentar su calidad de atención.

“El Taller de Atención Inclusiva y Lengua de Señas Mexicana es muy importante, no solo para mí, sino para todas y todos los servidores públicos, ya que diariamente recibimos a la ciudadanía y debemos dar una atención eficiente”, expresó Eduardo Mejía, enlace de Atención Ciudadana de la Secretaría del Trabajo.

“Le damos un poco de seguridad al usuario que llega, que al menos le podemos decir hola, ¿cómo estás?, ¿en qué te ayudo?, y con esas tres palabras podemos hacer que él se sienta un poco más relajado” destaco Erika Cruz Hernández, servidora pública del Centro de Conciliación Laboral.