Cae “El Cojo” de “La Unión Tepito”, implicado en el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios

Detenido Dylan Sebastián "N". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Dylan Sebastián Marroquín López, de 36 años de edad, alias “El Dylan” o “El Cojo”, relacionado con el ataque a la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024 donde dos de sus colaboradores perdieron la vida.

“El Cojo” está vinculado al grupo delictivo “La Unión Tepito”, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”. También está implicado con otro evento de feminicidio ocurrido en febrero de 2026 en Tláhuac; y una agresión en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Tras trabajos de investigación con los que se obtuvo la zona de movilidad del “Cojo” en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se reforzó la seguridad y se implementaron vigilancias. Fue así que durante un recorrido de seguridad en calles de la colonia Magdalena de las Salinas, ubicaron a este criminal a bordo de una camioneta color azul, al momento que manipulaba una pistola.

De inmediato, los oficiales se aproximaron y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dinero en efectivo, una bolsa color negro, 95 bolsitas de plástico con marihuana, 55 con cocaína, 33 gramos de crystal y la camioneta en la que viajaba.

Atentado a Sánchez Barrios

La diputada y líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, fue atacada a balazos el 17 de octubre del 2024 en el cruce de las calles Motolinea y Cinco de Mayo, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Semanas después fueron detenidos Gael “N”, alias “El Flaco”, Iván Aldair “N”, y Shanery “N”.

Gael “N” e Iván “N”, responsables de la agresión, vigilaban a las víctimas desde que salieron del Congreso de la Ciudad de México y caminaron hasta el lugar del ataque. Uno de los sicarios bajó de una motocicleta color negra y les disparó por la espalda; de inmediato subió al vehcículo para huir con su acompañante.

En su ruta de escape, arribaron a la calle de Apartado, en la colonia Centro, donde el conductor, Iván “N”, se detuvo por unos instantes para obtener una sudadera color amarillo y posteriormente continuar con el trayecto.

Instantes después, el sicario, Gael “N”, bajó de la motocicleta, mientras que el conductor continuó hasta la Unidad Habitacional Kennedy, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde abandonó la motocicleta, la cual fue encontrada, asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público ese mismo día.

El criminal ingresó a la Unidad y se cambió de ropa, dejando abandonadas las prendas que portaba en las inmediaciones del lugar. Dichas vestimentas fueron localizadas al día siguiente por policías cerca de una escuela secundaria de la zona.

Por el seguimiento de videocámaras, se supo que el sicario estuvo resguardado en la Unidad Habitacional y después de un tiempo, salió usando la misma sudadera amarilla que había conseguido en la zona centro, acompañado de Shanery “N”, que permaneció con él hasta las 16:37 horas, momento en el cual, Iván “N” abordó una motocicleta que fungía como servicio de transporte por aplicación, misma que lo llevó a un establecimiento en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde permaneció 30 minutos.

Posteriormente, se subió en otro vehículo que lo trasladó al poblado de Ojo de Agua en el municipio de Tecámac.

Las investigaciones también lograron identificar que al sitio había llegado Gael “N”, quien cumplía con las características del otro presunto autor material de los hechos, es por eso que se realizó un cateo en el domicilio en el fraccionamiento Residencia Real de Toscana, donde también se aseguraron varias dosis de droga.

El primo de Diana, David Núñez, falleció tras ser sometido a varias cirugías, en las cuales perdió el vaso, un riñón y se trató de sanar una herida de bala en el pulmón.

Denunció que la Fiscalía protege agresores

El pasado 19 de mayo, Sánchez Barrios Declaró que es preocupante que la Fiscalía cuente con todos los elementos para detener a los autores intelectuales del atentado y no los detenga.

“Parece que la fiscalía los está protegiendo, está actuando como cómplice porque no los detiene, no los quiere detener”, así lo declaró.

“Yo ya le dije a la fiscala: si me llega a pasar algo, usted es responsable. Porque yo he recibido amenazas y las sigo recibiendo… Mi vida sigue en peligro”, expresó tras señalar las omisiones.

“El Irving” ya detenido

“El Irving”, uno de los líderes de La Unión Tepito, fue detenido el 15 de septiembre del 2025 en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.