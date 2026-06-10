La otra cara del Mundial 2026: Policías frenan marcha de madres buscadoras en Tlalpan a horas del México vs Sudáfrica

Protesta de madres buscadoras a unas horas del Mundial 2026 La marcha fue frenada por policías en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Madres y padres de personas desaparecidas fueron detenidos por un cerco policial sobre Calzada de Tlalpan cuando intentaban avanzar hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la Marcha de las Antorchas, movilización realizada para exigir la localización de sus familiares a un día de la inauguración del Mundial 2026.

La protesta fue encabezada por colectivos de búsqueda que recorrieron una de las principales vialidades del sur de la capital con el propósito de visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país

Polícias frenan marcha de madres buscadoras en Tlalpan

La movilización avanzó sobre Calzada de Tlalpan hasta llegar a un punto donde elementos de seguridad instalaron un dispositivo que frenó el avance de los manifestantes.

Los colectivos se encontraron con varias filas de uniformados muy cerca de la estación del Tren Ligero ubicada frente al Estadio Ciudad de México. El operativo impidió que la marcha continuara hacia el recinto deportivo en donde se jugará el partido inaugural del Mundial.

Mientras se desarrolla la marcha, parte de la vialidad permanece afectada, lo que provocó complicaciones para automovilistas que transitaban por la zona.

César Cravioto acude a mediar y sale entre empujones de marcha de de madres buscadoras

Durante la movilización, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, acudió a Calzada de Tlalpan con la intención de establecer diálogo con familiares de personas desaparecidas.

El funcionario sostuvo un encuentro con integrantes de los colectivos, quienes expresaron reclamos y consignas relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos y las acciones emprendidas por las autoridades.

De acuerdo con lo ocurrido en el lugar, Cravioto salió entre empujones y abucheos tras concluir la reunión con los manifestantes.

La Marcha de madres buscadoras previo al Mundial 2026

Los organizadores señalaron que la movilización tuvo como propósito “iluminar la búsqueda”, una acción con la que buscan mantener viva la exigencia de localizar a las personas desaparecidas y continuar la lucha emprendida por miles de familias en el país.