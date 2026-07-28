Congreso de la CDMX aprueba protocolo para consultar a personas autistas sobre nueva ley

Congreso de la CDMX

La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Protocolo de Actuación para el Proceso de Consulta para la Ley de Personas Autistas de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar que las personas autistas participen en la elaboración de la legislación que buscará fortalecer el reconocimiento y la protección de sus derechos.

Durante su Décima Sesión Ordinaria, realizada de manera virtual, las y los integrantes de la comisión avalaron el documento que establece los lineamientos, mecanismos e instrumentos para desarrollar una consulta pública accesible, incluyente y con enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 38/2021.

El presidente de la comisión, el diputado Víctor Gabriel Varela López, precisó que este proceso representa una forma de construir leyes con la participación directa de la ciudadanía, al considerar indispensable incorporar las opiniones de las personas autistas y de sus familias en la elaboración de la nueva normativa.

Asimismo, Varela López afirmó que el propósito es alcanzar una legislación consensuada entre los distintos grupos parlamentarios del Congreso local y las personas que forman parte de este sector de atención prioritaria.

Por su parte, la diputada Lizzette Salgado Viramontes, del Grupo Parlamentario del PAN, expresó el respaldo de su bancada al proceso de consulta y sostuvo que las leyes orientadas a garantizar derechos deben elaborarse con la participación de quienes serán directamente beneficiados por ellas.

Salgado Viramontes indicó que el protocolo fortalece principios como la igualdad, la inclusión y la accesibilidad, al colocar en el centro las necesidades y propuestas de las personas autistas durante la construcción del nuevo marco jurídico.

El documento incorpora las observaciones emitidas por el Órgano Técnico Consultivo, que en junio de este año revisó los materiales base de la consulta y recomendó reforzar aspectos relacionados con la accesibilidad, la participación efectiva y el respeto a los derechos humanos.

Como parte del proceso, se prevé la realización de al menos tres foros presenciales, además de la habilitación de formularios electrónicos y cuestionarios impresos para recibir opiniones. También se pondrá a disposición un correo institucional y un espacio físico en la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para la entrega de propuestas.

El protocolo cuenta con herramientas como pictogramas, apoyos visuales, materiales en sistema Braille y otros recursos que permitan eliminar barreras para la participación, con el fin de que las personas autistas puedan aportar sus experiencias y contribuir a la construcción de la Ley de Personas Autistas de la Ciudad de México.