Metrópoli

Los temas con atención prioritaria son, vivienda, educación, salud, agua y movilidad

Edomex da seguimiento al Plan Integral de la Zona Oriente

Por Fátima Chávez
Seguimiento al Plan Integral de la Zona Oriente

Con el objetivo de dar seguimiento al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y mejorar las condiciones de vida de millones de mexiquenses en esa región, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezaron una reunión de seguimiento a la estrategia.

“Seguimos trabajando para saldar la deuda histórica con el Oriente del Edomex. Hoy sostuvimos una reunión con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, así como con integrantes de los gabinetes federal y estatal y Presidentes municipales para revisar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México” declaro la gobernadora de la entidad.

Durante la reunión se dio atención prioritaria a temas de vivienda, educación, salud y agua. La gobernadora declaro que el objetivo es trabajar en equipo para lograr la transformación en la Zona Oriente.

Entre los acuerdos destacan el impulso al programa de simplificación, apoyo fiscal y registral para facilitar la escrituración de viviendas el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la ampliación de la red de atención médica con el IMSS e IMSS-Bienestar, así como acciones para mejorar el abastecimiento de agua, el saneamiento y la movilidad en la región.

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