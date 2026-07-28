PAN CDMX pide auditar contratos otorgados por adjudicación directa durante la administración de Clara Brugada

PAN CDMX

La dirigencia del PAN en la Ciudad de México solicitó al Congreso capitalino, a la Auditoría Superior local y a la Contraloría General revisar los contratos adjudicados por el Gobierno de la Ciudad durante la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al considerar que existen irregularidades en la asignación de recursos públicos.

En conferencia de prensa, la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, cuestionó que diversos contratos hayan sido entregados mediante adjudicación directa a empresas de reciente creación o sin experiencia comprobada, en lugar de realizar procesos de licitación pública que permitan una mayor competencia y transparencia.

La dirigente panista hizo referencia al caso de la empresa 3ER Elemento, la cual, afirmó, obtuvo contratos por 78 millones de pesos apenas un año después de su constitución. También señaló que anteriormente se habían denunciado otros casos relacionados con empresas presuntamente favorecidas durante la actual administración.

Gutiérrez Ureña aseguró que el gobierno capitalino debe transparentar el destino de los recursos públicos y respaldó la propuesta del PAN para crear una aplicación digital que permita a la ciudadanía consultar, en tiempo real, el ejercicio del presupuesto, las empresas contratadas, las justificaciones de las adjudicaciones y el avance de las obras.

Por su parte, el diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, acusó al secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, de intervenir en la asignación de contratos públicos y afirmó que desde esa dependencia se concentran decisiones relacionadas con la obra pública en la capital.

Döring también mencionó que las presuntas irregularidades buscan generar recursos para futuras campañas políticas de Morena rumbo a 2027 y criticó la actuación de la Contraloría General y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al indicar que no han actuado frente a los señalamientos.

En tanto, el diputado local Federico Chávez Semerena anunció que Acción Nacional promoverá auditorías dirigidas a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para revisar los procesos de contratación y adquisición realizados por esa dependencia.

Los legisladores panistas afirmaron que continuarán impulsando acciones de fiscalización sobre el ejercicio de los recursos públicos y reiteraron su llamado a que las autoridades competentes investiguen la legalidad de las adjudicaciones realizadas por el Gobierno capitalino.