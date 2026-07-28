Niegan vinculación a proceso a policías señalados de robo a casa habitación; FGJ impugna

Seguridad Imagen ilustrativa. (Especial)

Un juez negó la vinculación a proceso de cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Oasis, que fueron detenidos por los delitos de robo a casa habitación.

El pasado 16 de julio, estos funcionarios fueron arrestados. Presuntamente eran integrantes de una banda de robo a casa habitación.

Las detenciones fueron ejecutadas por elementos de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia.

Hacia esta determinación de la autoridad judicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apelará la decisión, con la finalidad de que se continúe la investigación hacia los policías. Al mismo tiempo, advirtió la fiscal, Bertha Alcalde, las indagatorias se fortalecerán para que este caso no quede impune.

“No se logró la vinculación a proceso, estamos en desacuerdo con el criterio del juez que en su momento dictó la resolución, se apeló la decisión del juez que decidió no vincular a proceso en el caso de estas personas. Se está en espera de la resolución de la apelación en esta audiencia”.

“Se está fortaleciendo la investigación en lo que respecta estos hechos de tal forma que no queden impunes estos hechos y se pueda castigar a las personas que estuvieron involucradas en este robo a casa habitación en esta zona de la ciudad”.

Cuando los elementos del Sector Oasis, que corresponde a la alcaldía Iztapalapa, iniciaron las indagatorias en su contra por los delitos de tentativa de robo y tentativa de homicidio.

“Tras hacerles saber sus derechos constitucionales, los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere en diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, para continuar con su proceso judicial”.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana rechaza enérgicamente todas aquellas conductas contrarias a los protocolos de actuación policial, que vulneran los derechos de las y los ciudadanos, y que nublan el prestigio de la institución, por ello seguirá fortaleciendo las acciones de combate a la corrupción, como un eje prioritario para la Policía de la Ciudad de México”, señaló la SSC el 16 de julio.