Renuncia funcionaria tras la muerte de 6 mujeres en el penal de Santa Martha

Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro

La diputada local Olivia Garza informó que Jessica López Avilés, encargada de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, renunció a su cargo luego de que se registraran seis muertes continuas al interior del penal.

La legisladora panista sostuvo que esta renuncia confirma que existían problemas graves en la operación del penal y que era necesaria una reestructura en el área de seguridad y señaló que la sustitución de una funcionaria no puede convertirse en el punto final donde mujeres mueren estando bajo custodia del Estado.

“Fui informada de esta renuncia por el Sistema Penitenciario; la reestructura en el área de seguridad era necesaria, pero la renuncia de una persona no esclarece la muerte de seis mujeres. Lo que la sociedad espera son investigaciones serias, verdad y responsabilidades”, dijo.

Pide que se investigue si hubo negligencia

Garza aseguró que las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinar, mediante una investigación exhaustiva, si existieron omisiones, negligencia o responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos involucrados.

La panista insistió en que estos hechos no pueden quedar reducidos a un relevo administrativo, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.

“Seis muertes en un tan solo unos meses exigen mucho más que un cambio de personal”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerza plenamente sus atribuciones frente a un caso de esta gravedad.

“La exigencia no termina con una renuncia. Terminará cuando las familias conozcan la verdad, cuando se determinen las responsabilidades correspondientes y cuando existan garantías de que una tragedia como ésta no volverá a repetirse”, concluyó la diputada.