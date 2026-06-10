Jornada de protestas obligan al cierre temporal de estaciones del Metro cercanas al AICM

Estación Hangares de Línea 5 del Metro

En medio de una jornada de marchas y manifestaciones en distintos puntos de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó el cierre temporal de cuatro estaciones ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como medida preventiva ante protestas al exterior de las instalaciones.

A través de sus redes sociales, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó primero la suspensión del servicio en las estaciones Oceanía, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5. Momentos más tarde se sumó también el cierre temporal de Boulevard Puerto Aéreo, correspondiente a la Línea 1.

El organismo informó que los trenes continúan circulando con normalidad en el resto de ambas líneas, aunque sin ascenso ni descenso de pasajeros en las estaciones afectadas.

La medida ocurre en un contexto de alta presión sobre la movilidad capitalina. Para este miércoles, autoridades de la Ciudad de México reportaron al menos tres marchas y más de una decena de concentraciones, siendo la principal la convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos integrantes mantienen movilizaciones y negociaciones con el Gobierno Federal desde hace varias semanas.

Desde las primeras horas del día se desplegó un operativo especial de seguridad en el AICM ante la posibilidad de que grupos de manifestantes se dirigieran a las terminales aéreas. Elementos de seguridad federal, personal aeroportuario y policías capitalinos reforzaron la vigilancia en accesos y vialidades cercanas al aeropuerto.

Las afectaciones se concentran particularmente en la zona de Circuito Interior y los accesos al aeropuerto, un punto que ya había registrado bloqueos y cierres de estaciones del Metro durante protestas similares en semanas recientes.

Además de las movilizaciones sindicales, este 10 de junio coincide con una fecha históricamente significativa para organizaciones estudiantiles y sociales, que cada año realizan actos conmemorativos por el llamado “Halconazo” de 1971, lo que incrementó el número de concentraciones previstas en la capital.

El Metro recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución de las movilizaciones y la eventual reapertura de las estaciones afectadas.

Estaciones cerradas temporalmente:

Línea 1: Boulevard Puerto Aéreo.

Línea 5: Oceanía, Hangares y Terminal Aérea.

Cabe selalar que no se ha informado una hora estimada para el restablecimiento del servicio en dichas estaciones.