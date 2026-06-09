Caos en la CDMX... a 48 horas del Mundial: CNTE toma Tlalpan, colapsa el sur de la capital y se vienen más protestas

Caos en la CDMX A horas del Mundial, las protestas se intensifican en la capital del país. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México es un hervidero: la capital del país ha padecido este martes una jornada de caos vial y social este martes 9 de junio, a sólo 48 horas del arranque del Mundial 2026.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Desde tempranas horas, contingentes magisteriales bloquearon distintos puntos de una de las principales arterias del sur de la capital, afectando la circulación de vehículos particulares, transporte público y el servicio del Tren Ligero.

La movilización provocó largas filas de automovilistas y dejó a cientos de personas sin alternativas para llegar a sus centros de trabajo.

El objetivo de los docentes era avanzar hasta las inmediaciones del estadio para realizar un mitin y visibilizar sus demandas en vísperas del evento deportivo más importante del planeta.

Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en puntos estratégicos como División del Norte y Avenida Aztecas, donde finalmente fue contenido el avance de los manifestantes.

La situación se agravó debido al cierre de estaciones del Tren Ligero y a otros bloqueos simultáneos.

Paralelo a la marcha del magisterio disidente, vecinos de la colonia Olímpica, en la alcaldía Coyoacán, también cerraron la circulación de Periférico Norte para protestar contra un desarrollo inmobiliario que, aseguran, afectará la movilidad y los servicios urbanos de la zona.

Protesta magisterial CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Grupo radical de Ayotzinapa... tiene mano detrás de senador priista Añorve

Un día antes, el lunes, se incautaron docenas de explosivos a normalistas de Ayotzinapa que pretendían usarlos en las manifestaciones de la CDMX.

De acuerdo con reportes de inteligencia federal, las autoridades investigan a Jesús García Estrada, “El Coquillo”, presidente del Comité de Lucha de Ayotzinapa, y a Juan Miguel Hernández Carbajal, “El Padrino” o “El Mamado”, por su presunta participación en grupos radicales vinculados a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Las indagatorias, consultadas por CRÓNICA, señalan que García Estrada habría coordinado la fabricación y distribución de artefactos explosivos improvisados utilizados en movilizaciones recientes, mientras que Hernández Carbajal es identificado como un operador con influencia sobre sectores radicalizados del movimiento normalista.

Dentro de las líneas de investigación, las autoridades también analizan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a estas estructuras, entre ellos presuntos vínculos con actores políticos de Guerrero, donde aparece mencionado el senador priista Manuel Añorve Baños, aunque hasta el momento no se han dado a conocer imputaciones formales en su contra.

¿Por qué protesta la CNTE en la CDMX y amaga con boicotear el Mundial?

El magisterio exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

Además, dirigentes de la organización han advertido que podrían extender sus movilizaciones hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las inmediaciones del estadio durante la inauguración del Mundial.

La CNTE, actualmente, sostiene un plantón permanente en el Centro de la Ciudad de México, pese a que el Zócalo será una de la sede de los Fan Fest de la FIFA, con motivo de la gesta deportiva.

El Gobierno federal, mientras tanto, mantiene mesas de negociación con los líderes magisteriales para intentar evitar afectaciones mayores durante el inicio del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a los maestros de la Coordinadora para valorar las propuestas que ya se les han presentado sobre la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

El Mundial viene... y habrá más protestas en la CDMX

Mientras la Selección Nacional, comandada por Javier Aguirre, se prepara para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo... distintas organizaciones sindicales, grupos de víctimas y activistas alistan una serie de protestas en el Estadio CDMX para ese jueves 11 de junio.

La CNTE marchará de Periférico Sur al Coloso de Santa Úrsula; mientras que las Madres buscadoras partirán desde Ciudad Universitaria y los Pensionados de Pemex y CFE desde el Hospital Picacho.

Asimismo, los trabajadores de la salud se movilizarán desde Avenida del Imán; las organizaciones transportistas, desde Vaqueritos; las organizaciones campesinas, desde Divisón del Norte y, los colectivos en general, desde Santa Úrsula.

Protestas en la inauguración Estas son las 7 marchas previstas para el partido entre México y Sudáfrica. (Crónica)

Ante las protestas y el posible caos vial el día de la inauguración del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que establece que todos los trabajadores no esenciales del Gobierno no trabajen, además de que exhorta a que los trabajadores de la iniciativa privada hagan home office ese 11 de junio._Con información de Diana Chávez y Fátima Chávez.