Morena denuncia sabotaje a la inauguración del Mundial; llama a disfrutar los 18 Festivales Futboleros en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el FIFA Fan Festival podría ser cancelado el 11 de junio

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que existe una estrategia organizada (por la oposición) de desestabilización para reventar la inauguración del Mundial, ello, debido a las manifestaciones que se han realizado en vísperas del evento y a las anunciadas para el 11 de junio.

Pese a lo anterior, la bancada llamó a las familias capitalinas a disfrutar de los 18 Festivales Futboleros que el Gobierno local ha preparado en cada una de las alcaldías. Pues aseguró que es en las calles donde más se disfruta del futbol, un deporte que une a la afición.

“¿Quién quiere que haya violencia en nuestro país? Tenemos una presidenta con más del 70% de aprobación. Algo no cuadra”, señaló Paulo García, vocero de la bancada.

El legislador señaló que hay una serie de elementos que revelan una operación coordinada, más que una convergencia espontánea de inconformidades.

Detalló que primero, la convocatoria da el nombre por delante pero oculta los rostros de quienes la impulsan. Segundo, llama la atención que se busque acumular en un solo bloque a grupos con demandas distintas, varios de los cuales ya salieron públicamente a desmentir su participación y a señalar que las convocatorias son de origen derechista.

Tercero, el diálogo con la representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanza con normalidad, lo que hace todavía más evidente que hay sectores que no quieren soluciones, sino escenarios de conflicto.

“Hay nado sincronizado. Misma hora, mismos mensajes, mismas lonas. Está claro quién está detrás”, afirmó el legislador.

Y señaló que el hallazgo de 59 explosivos en un autobús rumbo a la Ciudad de México lo dice todo, “hay un sector que no viene a manifestarse. Viene a apostar a la violencia, y eso lo tenemos que decir con todas sus letras.”

El morenista subrayó que el Gobierno Federa y el de la Ciudad de México han atendido a cada uno de los colectivos convocantes; además destacó que se han hecho mesas de diálogo con representantes de todos los sectores.

“Las demandas legítimas han sido escuchadas. No hay pretexto real para el caos, solo estrategia de pura y dura desestabilización”, afirmó.

La bancada reiteró su llamado a que las familias de la capital disfruten del Mundial en la Ciudad de México, en alguno de los 18 Festivales Futboleros distribuidos en todas las alcaldías, desde el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón hasta el Bosque de Tláhuac, desde la Utopía Meyehualco en Iztapalapa hasta el Deportivo Xochimilco.

“La pelota vuelve a casa y es de todos”, afirmó.

Durante el evento, los legisladores recordaron que el Gobierno local emprendió acciones, en marco del Mundial, que perdurarán para el beneficio de las y los ciudadanos.

“Mientras se busca generar zozobra, la Ciudad de México llega al inicio del Mundial con uno de los sistemas de transporte público más modernos y más verdes de su historia”.

El legislador Ángel Tamariz insistió en que la ciudad está lista para el Mundial, “lista para el mundo y lista, como siempre, para su gente”, dijo.

Para finalizar celebró que la ciudad que recibe al mundo mañana, durante la inauguración del Mundial 2026, no es la misma de hace años.

“Es una ciudad transformada, conectada, limpia y orgullosa. Y eso no lo puede opacar ninguna estrategia de desestabilización”.