Sedema abre convocatoria para obtener distintivo de espacios libres de plásticos de un solo uso (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Sedema de la Ciudad de México publicó la primera convocatoria para la obtención del distintivo “Espacio Libre de Plásticos de un Solo Uso”, dirigido a establecimientos que hayan sustituido estos productos por alternativas compostables o sostenibles.

La iniciativa está enfocada en reconocer a personas físicas y morales que han eliminado o se encuentran en proceso de eliminar los plásticos de un solo uso en sus actividades y operaciones.

La convocatoria está dirigida a centros educativos, espacios culturales, hoteles, restaurantes, cafeterías, edificios corporativos, oficinas y otros establecimientos ubicados en los corredores Centro Histórico, Zona Rosa, Roma-Condesa, Polanco-Chapultepec, Coyoacán-San Ángel y Calzada de Tlalpan.

Los requisitos para participar son contar con una Manifestación Ambiental Única o un Informe de Desempeño Ambiental tramitados ante la Sedema, disponer de un plan de manejo de residuos sólidos autorizado, no utilizar productos plásticos de un solo uso prohibidos por la legislación vigente y presentar evidencia de las alternativas implementadas.

Las solicitudes deberán registrarse mediante un formulario electrónico habilitado por la Secretaría. Posteriormente, la documentación será revisada para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria.

Como parte del proceso de evaluación, la Sedema realizará visitas de verificación a los establecimientos que superen la revisión documental, con el fin de corroborar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.

Los espacios seleccionados recibirán un certificado y una placa oficial expedidos por la dependencia. Además, serán incorporados a un directorio de establecimientos reconocidos y podrán participar en actividades de capacitación y vinculación con proveedores de alternativas sostenibles.

El periodo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 10 al 30 de junio de 2026. La convocatoria completa puede consultarse en: Sedema - Distintivo Espacio Libre de Plásticos de un Solo Uso.