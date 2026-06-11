Miles siguen arranque del Mundial en la GAM junto a Sheinbaum y Brugada





Miles de personas se congregaron en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para seguir la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol en una transmisión pública organizada para la ocasión.

El acto contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, quienes participaron en las actividades de apertura del evento.

Los asistentes siguieron la ceremonia oficial a través de pantallas gigantes instaladas en el recinto deportivo. Familias, aficionados y vecinos acudieron al lugar portando camisetas y banderas de distintas selecciones participantes.

Miles siguen arranque del Mundial en la GAM junto a Sheinbaum y Brugada

Según los organizadores, el espacio fue habilitado como punto de reunión para que la población pudiera presenciar el inicio de la competencia internacional en un entorno de convivencia comunitaria.

El Deportivo Hermanos Galeana se sumó así a los espacios públicos de la Ciudad de México que ofrecieron actividades relacionadas con el arranque del torneo, considerado uno de los eventos deportivos de mayor audiencia a nivel mundial.