Edomex inaugura 14 sedes para seguir el Mundial con actividades culturales y turísticas





El Gobierno del Estado de México inauguró 14 espacios denominados “Destinos Futboleros” en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia que combina la transmisión de encuentros mundialistas con actividades culturales, gastronómicas, artesanales y recreativas.

Las ceremonias de apertura se realizaron de manera simultánea en plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo y Tonatico; así como en San Martín de las Pirámides, Otumba, el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia, la ciudad de Toluca y el municipio de Jilotepec.

La Secretaría de Cultura y Turismo estatal informó que los espacios contarán con pantallas para la transmisión de partidos de la Copa del Mundo, iniciando con el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

La dependencia informó que el programa contempla más de 300 actividades que se desarrollarán hasta el 9 de julio. Entre ellas se incluyen exposiciones, muestras gastronómicas y artesanales, actividades recreativas relacionadas con el futbol y espacios temáticos para visitantes.

Como parte de la iniciativa, cada sede albergará una exposición fotográfica bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, con imágenes sobre paisajes, tradiciones, patrimonio cultural y producción artesanal de diferentes regiones del Estado de México.

La programación cultural también incluye presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el Coro Polifónico del Estado de México, cuyos conciertos se realizarán entre el 11 de junio y el 7 de julio en diversas sedes y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Autoridades estatales señalaron que la iniciativa busca atraer visitantes, promover la oferta turística y cultural de la entidad, así como generar actividad económica en las comunidades participantes durante el periodo de competencia mundialista.