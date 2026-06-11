¿Habrá Doble Hoy No Circula HOY 11 de junio de 2026? Esto es lo que realmente pasará en CDMX y Edomex durante la inauguración del Mundial

¡Es hoy!, ¡es hoy! El Mundial 2026 ya empezó y, junto con la emoción futbolera y todos los ajustes sugeridos por las autoridades, apareció una duda entre conductores de la CDMX y el Estado de México: ¿el jueves 11 de junio habrá Doble Hoy No Circula?

Entre cierres, operativos especiales, afluencia de turistas y el partido inaugural, muchos buscan averiguar si el gobierno aplicaría restricciones extraordinarias para reducir el caos vial.

¿Sí habrá Doble Hoy No Circula el jueves 11 de junio de 2026?

Hasta el momento, no existe una contingencia ambiental activa que obligue a implementar el esquema de Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Eso significa que el programa funcionará de manera normal, incluso con el movimiento adicional que traerá el arranque mundialista.

Aunque se espera una jornada intensa en calles, avenidas y accesos hacia el sur de la capital debido a las ocho manifestaciones y protestas que se llevarán a cabo, las restricciones vehiculares no cambiarán por el evento deportivo.

Estos autos NO circulan el 11 de junio en CDMX y EdoMex

Como ocurre cada jueves dentro del calendario regular del programa, no podrán circular de las 05:00 am a las 11:00 pm los siguientes vehículos:

Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

Vehículos con placas foráneas

La medida aplica tanto para Ciudad de México como para los municipios mexiquenses donde opera el programa.

El Mundial no cambia el Hoy No Circula

Que no exista Doble Hoy No Circula no significa que será un día común y corriente. El partido inaugural del Mundial convertirá varias zonas del Valle de México en vías de tráfico más pesado de lo normal, tiempos de traslado extendidos y operativos especiales de movilidad.

Para quienes planean salir en auto, la recomendación práctica es revisar rutas con anticipación, considerar transporte público y salir con tiempo extra.