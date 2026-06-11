Marcha CNTE hoy 11 de junio en CDMX: estas son las calles con cierres y las zonas que podrían colapsar

La Ciudad de México amaneció bajo tensiòn respecto al tráfico habitual y la espera de una nueva jornada de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que coincide con uno de los días de mayor atención internacional por el inicio del Mundial 2026.

Entre operativos especiales, accesos restringidos y miles de personas desplazándose por la capital, este jueves 11 de junio se perfila como una fecha donde el tráfico podría colapsar la ciudad más de lo habitual.

¿Dónde habrá cierres por la marcha de la CNTE hoy 11 de junio?

Las autoridades capitalinas mantienen monitoreo permanente por las movilizaciones previstas durante el día.

Los puntos con mayor riesgo de afectaciones viales incluyen:

Zona de Coyoacán

Se esperan concentraciones y movimientos de contingentes que podrían impactar avenidas principales del sur de la ciudad.

Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma

Otro de los puntos bajo vigilancia es el corredor central de la capital, donde podrían presentarse concentraciones, reducción de carriles y complicaciones para automovilistas y transporte público.

Centro Histórico y alrededores del Zócalo

Las intenciones de plantón magisterial continúa siendo uno de los factores que mantienen presión sobre la movilidad en el primer cuadro de la ciudad, especialmente en accesos peatonales y vialidades conectadas con transporte masivo.

La recomendación para quienes tengan actividades presenciales es anticipar traslados y considerar rutas alternas desde temprano.

Calzada de Tlalpan

Accesos hacia el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

Periférico Sur

Conexiones con San Jerónimo y Vaqueritos.

Insurgentes Sur

Principalmente por desplazamientos y posibles concentraciones.

¿Por qué sigue protestando la CNTE?

El movimiento mantiene entre sus principales demandas cambios relacionados con el sistema de pensiones y modificaciones a esquemas laborales del sector educativo.

Aunque en días recientes hubo mesas de negociación entre representantes del Gobierno federal y dirigentes magisteriales, hasta ahora no se ha anunciado un acuerdo definitivo que detenga las movilizaciones. La organización adelantó que continuará con acciones de presión mientras no exista una respuesta que consideren suficiente.

Mundial 2026, tráfico y protestas en CDMX

El contexto vuelve especialmente sensible la jornada de este jueves. La inauguración del Mundial 2026 elevó los operativos de seguridad y movilidad alrededor de distintos puntos estratégicos de la ciudad. Al mismo tiempo, organizaciones sociales buscan aprovechar la atención internacional para visibilizar demandas pendientes.

Para quienes viven o circulan por la capital, el resultado práctico será más tiempo de traslado, posibles cierres intermitentes y cambios de último momento.

Recomendaciones para moverte hoy en CDMX