Metro CDMX jueves 11 de junio: estas son todas las estaciones cerradas y con afectaciones

Línea 2 del Metro CDMX con cierres. Miles de usuarios que se desplazan hacia el Centro Histórico enfrentarán restricciones en el servicio del Metro. (Moisés Pablo Nava)

A pocas horas del inicio de la justa mundialista, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aún reporta retrasos en la reapertura de varias de sus estaciones.

A través de redes sociales, el director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó durante las primeras horas de este jueves que seis estaciones de la Línea 2 continúan sin servicio.

De manera temporal, las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez de la Línea 2 del @MetroCDMX se encuentran cerradas al público usuario. Asimismo, continúan sin servicio las estaciones Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.

Tomen previsiones y manténganse informados a… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026

Las estaciones que se encontraran cerradas están jueves 11 de junio hasta nuevo aviso son:

Hidalgo (con transbordo en Línea 3)

(con transbordo en Línea 3) Bellas Artes

Pino Suarez

Chabacano

Allende

Zócalo/Tenochtitlan

#MetroAlMomento:



Debido a manifestaciones al exterior, permanecen cerrada la estación Hidalgo de la Línea 3, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias, puedes usar como alternativa Juárez y Balderas.



Asimismo, las estaciones que permanecen cerradas de la… pic.twitter.com/qK7VSLvKnq — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

Asimismo, las cuentas oficiales del Metro de la Ciudad de México no han ofrecido detalles sobre la posible implementación de un servicio de transporte alternativo para los usuarios afectados, como las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Se prevén movilizaciones en el Centro Histórico por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de que se llevará a cabo el Fan Fest en la plancha del Zócalo, donde ya arriban miles de personas para ver la ceremonia y el partido inaugural del torneo mundialista.