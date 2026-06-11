Nombres de figuras del futbol ganan presencia en registros de nacimiento del Edomex





Nombres asociados a reconocidos futbolistas internacionales han sido elegidos por familias mexiquenses para registrar a sus hijos durante 2025 y 2026, según información de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México.

Datos de la dependencia indican que, en los últimos 17 meses, las oficialías del Registro Civil recibieron solicitudes para registrar nombres como Thiago, Lionel, Cristiano, Kylian y Diego Armando, vinculados a jugadores que han destacado en el ámbito futbolístico internacional.

Las estadísticas oficiales indican que Thiago es el nombre con mayor número de registros entre los mencionados, con 32 casos. Según el Registro Civil, la referencia corresponde al futbolista brasileño Thiago Silva.

Por otra parte, los nombres Diego Armando y Kylian fueron registrados en nueve ocasiones cada uno. El primero remite al exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, mientras que el segundo coincide con el nombre del delantero francés Kylian Mbappé.

En tanto, Lionel fue elegido por cinco familias de los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tlalmanalco y Toluca. El nombre Cristiano se registró en tres ocasiones, todas en la capital mexiquense.

La información fue dada a conocer por la Dirección General del Registro Civil, organismo adscrito a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, en el contexto del ambiente generado por la realización de la Copa Mundial de Futbol y las actividades relacionadas con este evento en la entidad.