Amplían alerta por lluvias y granizo en la Ciudad de México; reportan afectaciones

Reportan afectaciones por fuertes precipitaciones en la zona sur de la CDMX (Redes sociales)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó alertas por lluvias y posible caída de granizo en las 12 alcaldías de la capital, con mayor intensidad en Coyoacán y Tlalpan, donde se pronostican precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros.

La SGIRPC informó que la alerta se mantendrá vigente entre las 17:45 y las 23:00 horas de hoy.

Para las alcaldías Coyoacán y Tlalpan se emitió alerta roja por lluvias fuertes, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves en zonas de ladera. También existe riesgo por caída de ramas, árboles y lonas.

En tanto, se activó alerta amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en vialidades, además de la caída de ramas y estructuras ligeras.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los habitantes de zonas con riesgo de inundaciones guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Asimismo, Protección Civil exhortó a retirar la basura de coladeras dentro y fuera de los hogares, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

La SGIRPC también pidió no atravesar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea elevado o presente fuertes corrientes, con el propósito de prevenir accidentes.

Para la atención de emergencias, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía el número 911 y la línea telefónica 55-5683-2222.

Afectaciones por lluvias

Las fuertes precipitaciones causaron afectaciones mayormente en Tlalpan, donde se concentraron diversos reportes de inundaciones. Entre los puntos afectados se encuentran Calzada de Tlalpan y José María, en la colonia Niño de Jesús; Comuneros Santa Úrsula y Tetlapangos, en la colonia Comuneros de Santa Úrsula; John F. Kennedy y Primera Norte, en la colonia Isidro Favela, así como el cruce de Zoquital y Tetlapangos, donde nuevamente se registró el desbordamiento del agua sobre la vialidad.

A estas afectaciones se sumó una severa inundación en San Andrés Totoltepec, particularmente en la intersección de las calles 5 de Mayo y Herrería, donde el nivel del agua dificultó la circulación vehicular y representó un riesgo para peatones y automovilistas. Además, se registró una inundación en las del Psiquiátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social en dicha alcaldía.

Por otro lado, usuarios del Tren Ligero reportaron una “cascada”. En ese sentido, autoridades del sistema de transporte pusieron en marcha el servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.

Las lluvias también ocasionaron congestionamientos y retrasos en distintos puntos de la capital, obligando a los conductores a modificar sus trayectos para evitar las zonas con mayores acumulaciones de agua.

La Crónica de Hoy 2026