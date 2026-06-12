Detienen a 12 del bloque negro y lesionan a 10 policías durante la inauguración del México - Sudáfrica

Detenidos Infractores detenidos en el día de la inauguración del Mundial FIFA 2026. (SSC)

El operativo especial de seguridad, prevención, proximidad y vialidad en el partido inaugural México - Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026, dejó un saldo de 19 personas detenidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un despliegue con personal de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y de Inteligencia e Investigación Policial, y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y Auxiliar (PA).

Durante el desarrollo del partido entre México y Sudáfrica, se registraron movilizaciones en las zonas aledañas al Estadio, donde el bloque negro lanzó petardos, piedras y otros objetos a los policías que, al realizar una línea de contención, evitó su avance hacia el Estadio y logró dispersarlos.

En ese momento, ocho personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público además cuatro personas más fueron llevadas ante el juez cívico por afectaciones a la vía pública, posteriormente todos fueron liberados.

Durante el desarrollo de estas movilizaciones, 11 policías de la Ciudad de México resultaron lesionados, quienes fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Méducas (ERUM) y cinco de ellos requirieron ser trasladados un hospital debido a contusiones y uno para descartar fractura en un brazo.

También, en los alrededores, uniformados de la Policía Metropolitana, Montada y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantuvieron el despliegue operativo, donde detuvieron a dos hombres y dos mujeres de nacionalidad colombiana que portaban pases de acceso apócrifos.

Desde las 23:00 horas del 10 de junio, policías de Tránsito instalaron desvíos a la circulación vehicular, como parte del operativo Última Milla, y a las 06:00 horas del día 11 se realizaron los cierres totales a la vialidad sobre distintos tramos de la calzada De Tlalpan.

En tanto, al exterior del Estadio, personal de la Policía Auxiliar, de Seguridad Escolar, y del grupo de voluntarios, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, antes y después de la apertura del recinto, recibieron a los aficionados nacionales y extranjeros, los orientaron para su ingreso ordenado, les pintaron el rostro, y convivieron con chicos y grandes al ritmo de los tambores y el mariachi que también se dio cita en el sitio.

Los Policías Auxiliares también resguardaron los accesos, pasillos y zonas de venta de alimentos y gradas durante todo el partido, y un helicóptero de los Cóndores realizó sobrevuelos de vigilancia para dar seguimiento a la llegada del equipo de Sudáfrica y apoyar al personal en campo con el reporte en tiempo real de incidencias.

Además, personal de la PBI desplegado en los puntos Park and Ride, apoyó a las personas, principalmente aquellas con movilidad reducida o condiciones especiales, a abordar los camiones RTP, les indicaron la ruta y destino, y cómo llegar a los accesos al Estadio una vez que descendieran de las unidades.

En tanto, en el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, y los demás Festivales Futboleros, también se mantuvo la presencia policial con el despliegue de 11 mil policías que realizaron recorridos constantes de seguridad, prevención, orientación y proximidad con las y los aficionados; y tras estas acciones, fueron detenidos un hombre y dos mujeres, una de ellas que dijo ser menor de edad, y se recuperaron 36 teléfonos celulares robados a los asistentes en la Plaza de la Constitución.

Al término del encuentro, el despliegue operativo continuó en el Ángel de Independencia donde los aficionados, en su mayoría nacionales, se dieron cita para festejar el triunfo de la Selección Nacional de México, donde personal de la Policía Metropolitana realizó una línea de resguardo en las escalinatas y el redondel de la glorieta para prevenir incidentes y mantener el orden.