Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación para este cierre de semana

Hoy No Circula viernes 12 de junio: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Elementos de la Policía Estatal y policías municipales de Metepec llevaron a cabo un operativo de revisión de motocicletas en el municipio. Revisaron a los motociclistas que no portan placas, verificando que tengan sus documentos en orden y que porten casco, entre otras cosas.
Hoy No Circula | viernes 12 de junio (Crisanta Espinosa Aguilar)

Llegamos al fin de semana luego de un día caótico por la inauguración del Mundial en la Ciudad de México. Ahora, las primarias y secundarias regresan a la actividad con normalidad, mientras que las marchas y manifestaciones continúan ocurriendo en diferentes puntos y las lluvias se mantienen presentes, por lo que se recomienda anticipar traslados. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando con normalidad este viernes 12 de junio para autos y motocicletas con engomado color azul (placas terminadas en 9 y 0) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, viernes 12 de junio:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los día viernes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

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