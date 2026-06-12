Marchas y manifestaciones viernes 12 de junio: estas son las calles y avenidas afectadas para hoy

Marchas hoy en CDMX. CNTE, Ayotzinapa y otras movilizaciones previstas este 12 de junio. (Tonatiuh Navarro)

Para este viernes 12 de junio se prevé que continúen las concentraciones en la capital por parte de diversos colectivos, entre ellos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se esperan concentraciones principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana.

Manifestaciones previstas para este viernes 12 de junio

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 10:00 hrs.

Actividades programadas: Realizaran un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico. Posteriormente se prevé que avancen a Paseo de la reforma para realizar bloqueos.

en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación en el Centro Histórico. Posteriormente Vialidades afectadas: Calle de Donceles, Avenida Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

Hora: 11:00 hrs.

Actividades programadas: Realizarán una protesta fuera de la Secretaría de Gobernación para demandar avances en el caso y acceso a información de archivos militares. Se prevé la llegada de autobuses con estudiantes normalistas con el fin de apoyar las mesas de trabajo.

para demandar avances en el caso y acceso a información de archivos militares. con estudiantes normalistas con el fin de apoyar las mesas de trabajo. Vialidades afectadas: Calle Abraham González y calles aledañas.

Habitantes de la alcaldía Azcapotzalco

Hora: 09:00 hrs.

Actividades programadas: Desarrollo de la “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad” , por la unión, solidaridad y la paz de las familias de la demarcación.

, por la unión, solidaridad y la paz de las familias de la demarcación. Vialidades afectadas: No se descarta la realización de una marcha hacia la alcaldía Azcapotzalco, lo que podría generar afectaciones viales durante el desarrollo de sus actividades

La SSC-CDMX invita a la ciudadanía a mantenerse al tanto de la información que se difunda a través de sus canales oficiales sobre posibles afectaciones viales, cortes a la circulación y alternativas de movilidad.

Asimismo, se recomienda anticipar traslados y tomar previsiones para evitar contratiempos durante el desarrollo de las actividades programadas en la ciudad.