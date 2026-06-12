Metrópoli

La Ciudad de México continúa con la fiebre mundialista y nosotros te dejamos las mejores recomendaciones del fin de semana para que no te quedes fuera

¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte el 13 y 14 de junio

Por Ariadna Ramon
¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte el 13 y 14 de junio (Cuartoscuro)

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, la Ciudad de México (CDMX) tiene una gran cantidad de actividades a las que podrás asistir, así que ¡no te quedes en casa!; en la capital se sigue festejando el Mundial.

Aquí te presentamos algunas de las actividades gratuitas para este 13 y 14 de junio, que son completamente gratis.

Desfile Mundialista

A unos días de que dio inicio el torneo más importante de futbol a nivel mundial, el gobierno capitalino sigue festejando este evento futbolístico. Y para ello montarán un recorrido de 3 kilómetros en el que se esperan diferentes atracciones nacionales.

¿Dónde? De Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora, hasta el Monumento a la Revolución.

Horario: 13:00 horas

Fecha: 13 de junio 2026

Costo: Gratis

Homenaje a Juan Gabriel y José José

La red de Faros cuenta con una amplia cartelera para todo el público y en esta ocasión Faro Oriente nos presenta un homenaje a dos de los más grandes músicos de México.

¿Dónde? FARO Oriente

Horario: 12:00 horas

Fecha: 13 de junio 2026

Costo: Gratis

Festival de mis sabores

Si lo que necesitas es consentir a tu estómago, esta es tu opción, pues aquí encontrarás una gran variedad de platillos tradicionales de todo México. El evento contará con la presencia de chefs y cocineras de todo el país.

¿Dónde? Campo Marte en CDMX

Horario: 13:00 a 19:00 horas

Fecha: Hasta el 20 de julio 2026

Costo: Gratis

Para el domingo 14 de junio de 2026 te recomendamos lo siguiente:

Expo de barbacoa

Visita la alcaldía Tlalpan y descubre esta propuesta que enamorará a toda la familia con su delicioso aroma y sabor.

¿Dónde? Campo de béisbol La Joya

Horario: 08:00 a 17:00 horas

Fecha: 13 y 14 de junio 2026

Costo: Gratis

Proyecciones de videomapping

Sobre la Calzada de Tlalpan, en el Jardín Flotante Tlallipan, se proyectan obras audiovisuales sobre arte nacional y en donde podrás observar piezas de artistas mexicanos.

¿Dónde? Jardín Flotante Tlallipan

Horario: 19:30 horas

Fecha: hasta el 20 de junio de 2026

Costo: Gratis

Recuerda usar protector solar e hidratarte bien si decides visitar algunos de estos eventos que son durante el fin de semana. Además, no olvides llevar impermeable o sombrilla ante los chubascos inesperados de la CDMX.

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