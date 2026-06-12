¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte el 13 y 14 de junio

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, la Ciudad de México (CDMX) tiene una gran cantidad de actividades a las que podrás asistir, así que ¡no te quedes en casa!; en la capital se sigue festejando el Mundial.
Aquí te presentamos algunas de las actividades gratuitas para este 13 y 14 de junio, que son completamente gratis.
Desfile Mundialista
A unos días de que dio inicio el torneo más importante de futbol a nivel mundial, el gobierno capitalino sigue festejando este evento futbolístico. Y para ello montarán un recorrido de 3 kilómetros en el que se esperan diferentes atracciones nacionales.
¿Dónde? De Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora, hasta el Monumento a la Revolución.
Horario: 13:00 horas
Fecha: 13 de junio 2026
Costo: Gratis
Homenaje a Juan Gabriel y José José
La red de Faros cuenta con una amplia cartelera para todo el público y en esta ocasión Faro Oriente nos presenta un homenaje a dos de los más grandes músicos de México.
¿Dónde? FARO Oriente
Horario: 12:00 horas
Fecha: 13 de junio 2026
Costo: Gratis
Festival de mis sabores
Si lo que necesitas es consentir a tu estómago, esta es tu opción, pues aquí encontrarás una gran variedad de platillos tradicionales de todo México. El evento contará con la presencia de chefs y cocineras de todo el país.
¿Dónde? Campo Marte en CDMX
Horario: 13:00 a 19:00 horas
Fecha: Hasta el 20 de julio 2026
Costo: Gratis
Para el domingo 14 de junio de 2026 te recomendamos lo siguiente:
Expo de barbacoa
Visita la alcaldía Tlalpan y descubre esta propuesta que enamorará a toda la familia con su delicioso aroma y sabor.
¿Dónde? Campo de béisbol La Joya
Horario: 08:00 a 17:00 horas
Fecha: 13 y 14 de junio 2026
Costo: Gratis
Proyecciones de videomapping
Sobre la Calzada de Tlalpan, en el Jardín Flotante Tlallipan, se proyectan obras audiovisuales sobre arte nacional y en donde podrás observar piezas de artistas mexicanos.
¿Dónde? Jardín Flotante Tlallipan
Horario: 19:30 horas
Fecha: hasta el 20 de junio de 2026
Costo: Gratis
Recuerda usar protector solar e hidratarte bien si decides visitar algunos de estos eventos que son durante el fin de semana. Además, no olvides llevar impermeable o sombrilla ante los chubascos inesperados de la CDMX.