Anuncian diluvio para CDMX y Edomex este martes 16 de junio: habrá lluvias y tormentas eléctricas

Tormenta negra golpeará México HOY 16 de junio de 2026: estos estados esperan lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas

Las lluvias (y los repentinos cambios de clima) se han convertido en una constante para millones de habitantes de la CDMX durante las últimas semanas. En este sentido, las lluvias han dejado calles inundadas, severos problemas de movilidad y jornadas de incertidumbre para quienes diariamente recorren la Ciudad de México y el Estado de México. Y todo indica que el mal tiempo continuará.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que este martes 16 de junio volverá a ser una jornada marcada por las precipitaciones, el ambiente nublado y la posibilidad de tormentas eléctricas, por lo que la población deberá mantenerse atenta ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

El SMN alerta por otro día de lluvias en CDMX y Edomex

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México y el Estado de México registrarán este martes un ambiente fresco durante la mañana y condiciones más cálidas hacia la tarde, aunque con un incremento importante en la nubosidad y alta probabilidad de precipitaciones.

El organismo prevé intervalos de chubascos y lluvias de entre 5 y 25 milímetros acumulados en un periodo de 24 horas, acompañados de descargas eléctricas tanto en la capital del país como en territorio mexiquense. Asimismo, se pronostican rachas de viento provenientes del sur y suroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

¿Cuál será la temperatura en la Ciudad de México este martes 16 de junio?

Aunque las precipitaciones dominarán gran parte de la jornada, el calor no desaparecerá por completo.El Servicio Meteorológico Nacional estima para la Ciudad de México el siguiente pronóstico:

Temperatura máxima de entre 26 y 28 grados Celsius.

Temperatura mínima de entre 13 y 15 grados Celsius.

Probabilidad dechubascos (5 a 25 mm en 24 horas) acompañados con descargas eléctricastanto CDMX como en Edomex.

Por su parte, en el Estado de México se espera un ambiente ligeramente más fresco, especialmente en municipios de mayor altitud, donde las condiciones nubosas podrían persistir durante buena parte del día.

¿Por qué seguirán las lluvias en el Valle de México?

Los especialistas atribuyen estas condiciones a la presencia de canales de baja presión y al ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, factores que continúan generando inestabilidad atmosférica en el centro del país.

Estas condiciones favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, responsables de las lluvias intensas, actividad eléctrica e incluso posibles granizadas en algunas zonas del Valle de México.

Clima CDMX | miércoles 10 de junio Oficinistas y trabajadores de la zona de Polanco se protegen con paraguas del clima matutino. (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son las recomendaciones en caso de lluvias fuertes?

La temporada de lluvias ha dejado múltiples afectaciones en la capital y municipios mexiquenses durante las últimas semanas. Encharcamientos, caída de árboles, afectaciones en el transporte público y tráfico intenso se han convertido en escenarios recurrentes que han complicado la movilidad de la población. Por ello, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Salir con anticipación si se tiene previsto realizar algún traslado.

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar circular por calles inundadas.

No resguardarse debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables.

Mantener limpias coladeras y desagües cercanos a viviendas y negocios.

Seguir los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Seguirán las lluvias en los próximos días?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán en gran parte del Valle de México durante la segunda mitad de la semana. El Estado de México mantendría precipitaciones puntualmente fuertes, mientras que en la Ciudad de México seguirían presentándose intervalos de chubascos y tormentas vespertinas.

Así, el paraguas y el impermeable seguirán siendo los objetos indispensables para millones de capitalinos que deberán prepararse para otro día de cielo nublado y calles mojadas.