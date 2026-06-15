“Contener manifestaciones es ignorar”, afirma PAN; pide que no se ignoren problemas en Fan Fest

Madres buscadoras lanzaron flores de cempasúchil a policías capitalinos que les amenazaron con golpearlas si no se retiraban (Fátima Chávez)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México defendió a los colectivos de madres buscadoras que se manifestaron recientemente y fueron encapsulados por policías durante la inauguración del Mundial; además llamó a no ignorar los problemas que hubo durante los eventos masivos, ya que pudieron derivar en tragedias.

La diputada Claudia Pérez llamó al Gobierno a tener más respeto por el dolor de todas aquellas personas que tienen seres queridos desaparecidos y se han manifestado en los últimos días.

“Mientras millones de mexicanos viven con miedo por la inseguridad, buscan a sus familiares desaparecidos o exigen justicia para las víctimas de violencia, el Gobierno no sabe cómo responder”, lamentó.

La panista agregó que las autoridades responden con indiferencia y pretendiendo que los problemas desaparezcan.

Señaló que es lamentable que a las autoridades federales y a las de la capital, les preocupe más la imagen de la ciudad durante el Mundial, que las manifestaciones de dolor y exigencias de justicia”.

Señaló que decir “que no se reprimió”, no es evitar violencia o confrontación, sino evadir la responsabilidad del Gobierno en atender y resolver la demanda de las personas que se manifestaban.

“El reto que han impuesto es evitar protestas y no resolver las causas que lo originan”.

Claudia Pérez indicó que México no necesita una estrategia para contener descontento social, sino una para contener a la delincuencia, proteger a las familias y garantizar justicia para las víctimas.

Arranque del Mundial deja lecciones que no deben ignorarse

Para la Diputada panista Liz Salgado, el arranque del Mundial 2026 dejó lecciones que no pueden ignorarse y que deben ser revisadas a profundidad por las autoridades capitalinas.

Señaló que durante la inauguración de la justa deportiva se exhibieron problemas de logística, movilidad, control de aforos, comunicación institucional y protección civil, ante ello, la diputada señaló que que pusieron en riesgo a quienes acudieron al Fan Fest del Zócalo.

“Lo que vimos el jueves no puede quedar en la anécdota ni reducirse al argumento de que al final todo salió bien. Las autoridades tienen la obligación de revisar lo ocurrido, identificar errores y corregirlos antes de los siguientes encuentros”, señaló.

Recordó que durante meses se habló de protocolos especiales, centros de mando, esquemas de coordinación interinstitucional, operativos de movilidad y planes de protección civil para recibir uno de los eventos más importantes del mundo.

Sin embargo, la realidad mostró una operación marcada por la incertidumbre y la improvisación.

La diputada detalló que miles de personas comenzaron a concentrarse desde temprana hora sin contar con información clara sobre accesos, rutas de ingreso, medidas de seguridad o condiciones de operación del Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino. Mientras la afluencia crecía, las definiciones sobre accesos y logística se fueron comunicando sobre la marcha, generando confusión y presión en distintos puntos del Centro Histórico.

“El problema no fue que llegara mucha gente. De eso se trataba el evento. El problema es que las autoridades sabían que llegaría mucha gente y aun así la logística terminó siendo rebasada y subordinada a un entorno político que rebasó al Gobierno”, afirmó.

Liz Salgado destacó que se documentaron aglomeraciones, cuellos de botella en calles de acceso, restricciones de movilidad, cierres de estaciones de transporte público insuficientemente comunicados y la presencia de vehículos operativos dentro de zonas con alta concentración de personas.

Además, se dijo preocupada por el accidente ocurrido en una grúa, donde un joven sufrió una caída que derivó en lesiones graves.

“Que no haya ocurrido una tragedia mayor no significa que las cosas se hayan hecho bien. La prevención no se evalúa por la suerte, sino por la capacidad de anticipar riesgos y evitarlos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que mientras la narrativa oficial se ha concentrado en destacar la asistencia masiva y el ambiente festivo, hasta ahora no exista una explicación detallada sobre las decisiones operativas que derivaron en los problemas observados durante el evento.

Por ello, consideró indispensable que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informen públicamente cuáles fueron los criterios utilizados para la operación del evento, qué incidentes se registraron, cuáles fueron las medidas adoptadas para atenderlos y qué ajustes se realizarán para los siguientes partidos y actividades vinculadas al Mundial.

“No podemos pasar las próximas semanas confiando en que las cosas saldrán bien por casualidad. La Ciudad necesita información clara, coordinación efectiva y autoridades que asuman plenamente su responsabilidad”, expresó.

Finalmente, advirtió que el Mundial representa una oportunidad extraordinaria para la Ciudad de México, pero también una prueba para sus instituciones.

“Que México haya ganado, que la gente haya celebrado y que los incidentes no escalaran a una tragedia no elimina los problemas que vimos. Lo ocurrido debe revisarse y corregirse. El jueves pasado, la prevención perdió por goleada frente a la mala política”, concluyó.