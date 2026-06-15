Entregan 32 patrullas a la policía municipal de Valle de Chalco

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la entrega de 32 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco, como parte de las acciones de fortalecimiento de la seguridad pública en la región.

El gobierno estatal informó que la adquisición de las unidades representó una inversión de 22.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), recurso federal destinado al fortalecimiento de capacidades municipales.

Las patrullas, tipo pick up doble cabina, serán utilizadas en labores de vigilancia, prevención del delito y atención de emergencias. Además, algunas cuentan con sistemas de videovigilancia de 360 grados para apoyar tareas de identificación y seguimiento de personas con reportes de desaparición o mandamientos judiciales vigentes.

Entregan 32 patrullas a la policía municipal de Valle de Chalco

En el acto de entrega, la mandataria estatal señaló que el equipamiento busca mejorar las condiciones operativas de los cuerpos policiales y fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

La gobernadora también destacó que, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han registrado avances en materia de seguridad en la zona oriente de la entidad.

Según datos presentados durante el evento, el Mando Unificado Oriente, que opera en 15 municipios, reportó una reducción de 35 por ciento en homicidios dolosos. Asimismo, se informó que entre el 4 y el 10 de junio se evitaron pagos por extorsión por más de nueve millones de pesos.