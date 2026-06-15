Ecatepec incorpora tecnología para detección de fugas y tomas clandestinas de agua

Georadar 1500

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en operación dos equipos de alta tecnología para localizar fugas de agua, tomas clandestinas y daños en la infraestructura hidráulica, con el propósito de agilizar las reparaciones y mejorar el suministro para la población.

En coordinación con el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal (Sapase), Cisneros Coss informó que los nuevos dispositivos fueron desplegados en Ciudad Cuauhtémoc.

La mandataria municipal explicó que se trata de un Georadar 1500 y un robot de inspección de tuberías, herramientas que permitirán detectar con precisión fallas en las redes de agua potable y drenaje, así como identificar posibles conexiones ilegales y afectaciones en la infraestructura.

Uso del Georadar 1500

De acuerdo con el gobierno municipal, la incorporación de dicha tecnología logrará reducir tiempos de atención y optimizar los trabajos de mantenimiento, lo que contribuirá a mejorar el servicio para los habitantes.

Asimismo, Cisneros Coos reveló que durante una mega jornada de atención, personal del organismo operador atendió más de 400 fugas de agua en distintos puntos del municipio.

El gobierno municipal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para garantizar una mayor cobertura del servicio, combatir el desperdicio del recurso y frenar el robo de agua mediante tomas clandestinas.

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