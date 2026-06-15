Limpian calles del Centro Histórico tras manifestaciones; buscan reactivar actividad económica

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una jornada de limpieza y recuperación del espacio público en el Centro Histórico a fin de contribuir a la reactivación económica de la zona y favorecer el regreso a la normalidad de las actividades comerciales, turísticas y culturales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada encabezó el arranque de los llamados Tequios de Limpieza en diversas vialidades del Centro Histórico, acompañada por integrantes de su gabinete, representantes empresariales y comerciantes.

Señaló que las acciones responden a planteamientos realizados por comerciantes y empresarios de la zona relacionados con movilidad, operación de establecimientos y libre tránsito de las personas.

Limpian calles del Centro Histórico tras manifestaciones; buscan reactivar actividad económica

La mandataria explicó que los trabajos comenzaron de manera simbólica en calles que recientemente fueron liberadas tras manifestaciones y protestas sociales, aunque precisó que las labores se extenderán progresivamente a todas las vialidades del Centro Histórico.

Indicó que el objetivo es mantener las calles en condiciones adecuadas para habitantes, visitantes y actividades económicas.

Clara Brugada destacó que esta intervención forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el desarrollo del Centro Histórico.

Mencionó la instalación de más de 7 mil luminarias, la puesta en marcha de la ruta de transporte “Las Heroínas Indígenas”, orientada a fortalecer la electromovilidad y operada por mujeres, así como iniciativas dirigidas a impulsar la recuperación poblacional de la zona.

La jefa de Gobierno también hizo referencia a la realización del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, que, afirmó, ha registrado una amplia participación de habitantes y visitantes nacionales e internacionales.

Señaló que el Centro Histórico concentra una importante oferta cultural, gastronómica y comercial, además de un patrimonio histórico relevante para la ciudad y el país.

Limpian calles del Centro Histórico tras manifestaciones; buscan reactivar actividad económica

Antes de recorrer la calle Francisco I. Madero y participar en labores de limpieza sobre la calle Motolinia, Brugada destacó que el Centro Histórico cobra especial relevancia en el contexto de las actividades vinculadas al Mundial de Futbol, del que la Ciudad de México es una de las sedes.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que la jornada busca acelerar la recuperación de las actividades económicas y del uso del espacio público en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

Explicó que la reapertura de vialidades facilita la movilidad de residentes, visitantes y clientes, mientras que los eventos realizados en el Zócalo han contribuido a incrementar la afluencia de personas en el área.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que desde las primeras horas del día brigadas de la dependencia iniciaron trabajos intensivos en calles como Uruguay, Motolinia, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, para posteriormente intervenir tramos de 20 de Noviembre.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que participa en el lavado de calles y en el desazolve de coladeras y rejillas pluviales, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con Basulto, las labores continuarán durante las próximas semanas y meses hasta cubrir la totalidad de las calles del Centro Histórico. Las acciones contemplan lavado profundo de vialidades y banquetas, retiro de basura, mantenimiento de espacios públicos y diversas tareas de mejoramiento urbano.

En representación del sector empresarial, Ángel Mussi agradeció el acompañamiento de las autoridades capitalinas en las acciones de recuperación de la zona.

Señaló que comerciantes y empresarios han enfrentado afectaciones derivadas de recientes movilizaciones y consideró que la coordinación entre autoridades y sector privado contribuirá a fortalecer la recuperación económica del Centro Histórico.