CDMX fortalece estrategias de seguridad durante la Copa Mundial 2026 y próximos eventos masivos

EAPCDMX

La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAPCDMX) realizó la entrega de 40 Certificados de Competencias Profesionales “Gestión de Riesgos y Protección Civil en Eventos Masivos”, acreditación que reconoce la preparación de personas encargadas de salvaguardar la integridad de la población durante eventos de alta concentración.

La ceremonia contó con la participación de instituciones federales, dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, organismos de emergencia y alcaldías de la capital.

La Directora General de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, Mtra. Valentina Lloret Sandoval, destacó que estas capacitaciones son una herramienta estratégica que fortalece al Gobierno de la Ciudad de México ante los desafíos que implican los grandes eventos internacionales.

Recordó que en octubre de 2024 la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil invitó a la EAPCDMX a integrarse al Subcomité de Protección Civil para el Mundial FIFA 2026, con el objetivo de desarrollar mecanismos que garantizaran la seguridad de habitantes, visitantes y turistas.

“Con el trabajo conjunto de especialistas de ambas instituciones desarrollamos el proceso de formación y certificación de la Competencia Profesional Gestión de Riesgos y Protección Civil en Eventos Masivos, una acreditación con vigencia de tres años que fortalece las capacidades técnicas y operativas de quienes tienen la responsabilidad de actuar ante situaciones de emergencia y concentración masiva de personas”, señaló.

Por su parte, la Mtra. Gloria Luz Ortiz Espejel destacó que como parte de una estrategia de seguridad ante el evento mundialista, más de 35 mil personas servidoras públicas han recibido capacitación especializada para responder ante fenómenos perturbadores y escenarios de emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional de la capital del país.

Además este tipo de experiencias solo se han realizado en contados casos a nivel internacional, entre ellos Kansas, Estados Unidos y en Europa, Gran Bretaña, por lo que la CDMX se coloca entre las pioneras en la preparación especializada de personal para atender eventos masivos de escala global.

“Ustedes son las primeras personas en México y América Latina en acreditar esta competencia profesional. Son la mejor muestra de que la Ciudad de México se está preparando para recibir uno de los eventos más importantes del mundo con personal capacitado, profesional y comprometido”, afirmó.

Durante su intervención, el Dr. Víctor Fernando González Romero destacó que la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa uno de los mayores retos operativos que ha enfrentado la Ciudad de México, por lo que contar con personal capacitado será fundamental para anticipar riesgos, coordinar respuestas efectivas y actuar con oportunidad ante cualquier eventualidad.

“Cada certificado que hoy se entrega simboliza una inversión en la seguridad, la resiliencia y la preparación de nuestra ciudad”, expresó.

Por su parte, el Lic. Jorge Elizárraras Cortés reconoció el esfuerzo institucional realizado para impulsar esta certificación, que permitirá a la Ciudad de México contar con personal especializado para afrontar con éxito los desafíos asociados al Mundial FIFA 2026 y a otros eventos de gran escala.

La titular de la EAPCDMX reconoció el esfuerzo de las personas servidoras públicas que participaron en el proceso, en el que únicamente acreditan quienes alcanzan al menos el 80% de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas requeridas.

“Quienes hoy reciben esta certificación demostraron que saben, saben hacer y saben actuar. Cuentan con las competencias necesarias para responder de manera efectiva ante situaciones imprevistas o contingentes y contribuir a la protección de la ciudadanía”, afirmó.

Actualmente más de 600 especialistas de los tres órdenes de gobierno continúan su proceso de certificación, para aumentar las capacidades institucionales de respuesta y coordinación durante los grandes eventos que albergará la Ciudad de México en los próximos años.

La EAP de la CDMX refrenda su compromiso con la profesionalización del servicio público y fortalece la preparación institucional de la capital del país para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otros eventos masivos de relevancia internacional.