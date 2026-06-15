Van 187 conductores llevados al “Torito” en época mundialista

Mundial Se realizaron 11 atenciones médico veterinarias por síntomas de deshidratación y los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol”, entre el 11 y el 14 de junio llevaron a 187 conductores que superaron el límite permitido al Centro de Sanciones Administrativas “Torito“.

También, 186 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

En ese lapso, el personal policial realizó 30 mil 810 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 512 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

En los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron mil 389 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.

Durante la época mundialista, la SSC lleva a cabo el operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que acuden al Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México y los demás Festivales Futboleros que se encuentran en la capital.

En los Festivales Futboleros y el Zócalo, se instalaron filtros de revisión de objetos prohibidos y se realizan pruebas amistosas de alcoholímetro, donde el personal policial le reiteró a la ciudadanía y a los visitantes nacionales y extranjeros que, para preservar un ambiente de fiesta, entusiasmo y convivencia familiar, se encuentra prohibido ingresar con:

Mochilas y bolsas grandes

Sustancias ilícitas y drogas

Cigarros, encendedores y vapeadores

Armas y objetos punzocortantes

Envases de vidrios y latas

Alimentos y Bebidas

Latas de pintura

Pirotecnia

Arneses

Bombas de Humo

Durante uno de estos filtros instalado en la Plaza de la Constitución, de la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el FanFest del Zócalo, se realizaron pruebas de alcoholímetro y alcohostop; asimismo en las calles Palmas y Bolívar, ambas al cruce con la calle 16 de Septiembre e instaló un punto de hidratación para mascotas, al cual 139 perritos acudieron para beber agua.

Además, se realizaron 11 atenciones médico veterinarias por síntomas de deshidratación y los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal informaron a casi mil 800 personas acerca del bienestar animal y repartieron folletos informativos del cuidado de los animales de compañía.

En las zonas de restaurantes y bares del Zócalo, personal la Policía Turística orientó a las personas provenientes de otras entidades del país o de otras naciones a llegar a sus hoteles, así como a las ubicaciones de su interés como centros turísticos y de esparcimiento.

En las zonas hoteleras del país, así como en los corredores turísticos y paraderos de la capital, dicho cuerpo especial, en atención a turistas, se encuentra desplegado para orientar a los asistentes de cómo llegar a sus destinos, temas de seguridad y de disfrute de las tradiciones mexicanas.

Así, la Dirección de Seguridad Escolar montó un stand de actividades lúdicas para las personas que se encontraban en la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizan diferentes activaciones en la Cancha, el Balón Inflable Monumental y la Pirámide Mundialista Prehispánica.