Vecinos de Iztacalco reportan olor a combustible y Pemex ya dio su primer mensaje Tras el reporte de olor a hidrocarburo, las autoridades se movilizaron para determinar el origen de la posible fuga (@CNPC_MX)

Durante la tarde de este jueves 30 de julio, vecinos de la alcaldía Iztacalco reportaron un fuerte olor a combustible, por lo que las autoridades rápidamente se movilizaron para determinar de dónde provenía el olor.

Las labores se concentraron en la calle de Añil, en la colonia Granjas México, donde elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y Pemex inspeccionaron 12 coladeras para rastrear el origen del olor a hidrocarburo.

¿Qué dijo Pemex sobre el olor a combustible en Iztacalco?

Ante los hechos, Pemex señaló que se encontraba en coordinación con personal de Protección Civil y autoridades de la alcaldía Iztacalco para atender el reporte de olor a hidrocarburo.

En su comunicado, Pemex indicó que se aplicaron los protocolos de atención, priorizando la seguridad de la población.

Asimismo, informó que verificaban la operación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento Añil y los poliductos Azcapotzalco–Añil con el objetivo de determinar el origen del olor.

“Pemex informará oportunamente conforme se cuente con información confirmada”, finalizó el comunicado.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil compartió que no se registran personas lesionadas ni evacuadas, señalando que, como medida de contención, se instaló una barrera en el drenaje para evitar que el derrame se propague.

En coordinación con personal de Protección Civil y autoridades de la @IztacalcoAl, #Pemex atiende un reporte por percepción de olor a hidrocarburo en esa demarcación.



Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención, priorizando la seguridad de la población.



Se… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 31, 2026

Recomendaciones de Protección Civil para vecinos de la calle Añil

Asimismo, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para las personas que se encuentren cerca de la colonia Granjas en Iztacalco:

Aléjate de la zona para permitir que las autoridades realicen su trabajo.

No fumar ni encender cerillos o linternas.

Apagar motores y celulares, debido a que una mínima chispa puede iniciar el fuego.

No pises el líquido, para evitar quemaduras graves e intoxicación.