Hoy No Circula viernes 31 de julio de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Tráfico en la CDMX CIUDAD DE MÉXICO. 12FEBRERO1026.- Se aplica la Contingencia ambiental 1, y mañana es el doble hoy no circula. En la imagen intenso tráfico vehicular en el eje central Lázaro Cárdenas. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si este viernes 31 de julio de 2026 planeas conducir en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas y el posible envío de tu vehículo al corralón.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes opera el Hoy No Circula de manera habitual, ya que no se ha activado una Contingencia Ambiental que modifique las restricciones. (hoy-no-circula.com.mx)

¿Qué autos no circulan este viernes 31 de julio?

Este viernes no podrán circular, de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

⁠Vehículos con holograma 1 y holograma 2.

Vehículos foráneos, conforme a las restricciones establecidas por el programa.

En cambio, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria. (hoy-no-circula.com.mx)

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente en 2026 a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, además del traslado del vehículo al depósito vehicular y el pago por arrastre y estancia.