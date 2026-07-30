Irregularidades en contratos del Presupuesto Participativo de Azcapotzalco, de la administración pasada, aclara la alcaldía

La alcaldía Azcapotzalco informó que los faltantes detectados tras una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la alcaldía, sí existen, pero corresponden a la administración pasada.

Explicó que los contratos señalados fueron suscritos por Alejandro Méndez González, quien fungió como Director General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, así como por el entonces Director General de Servicios Urbanos y Mario Alfonso Rojas Sevilla, ex Director de Compras y Control de Materiales, todos servidores públicos durante la administración panista de Margarita Saldaña.

“Por ende, no están relacionados con adquisiciones o la prestación de servicios contratados por esta administración, ni a acciones de Presupuesto Participativo”, comentó.

La alcaldesa Nancy Núñez.

Respecto al contrato DGAF/DCCM/IR/120/2024, cuya vigencia comprende del 24 de julio al 31 de diciembre del 2024, este fue celebrado con la empresa “PRODUCCIONES TU SABE, S.A. DE C.V.”, para la contratación de diversos eventos, los cuales se describieron como “Servicio Integral Cultural, Recreativo, Deportivo, Cívicos, Espectáculos Culturales”.

Al respecto, señaló, la anterior administración no dejó la documentación necesaria para el seguimiento de los eventos acordados en este contrato, por lo que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en el documento acta entrega recepción, así como en todos los archivos tanto físicos como digitales de la actual Dirección General Desarrollo Social y Participación Ciudadana, sin encontrar ninguna prueba que respalde el seguimiento en la ejecución.

Lo mismo ocurrió con el documento DGAF/DCCM/ADC/105/2024, por un importe total de un millón 995 mil pesos, celebrado con la empresa “LEGISPOL, LEGISLACIÓN Y POLITICA, CONSULTORES, S. C.”, para la contratación de la prestación del servicio que se describe como “Servicio de consultoría especializada, servicio de asesoría y gestión para la alineación de acciones y procesos, relativos a la implementación de indicadores de calidad y buenas prácticas gubernamentales”.

Tampoco se hallaron expedientes (la administración previa no dejó la documentación requerida para respaldar la ejecución de contratos) de los casos ALCALDÍA-AZCA/DGDSPC-2024-30 y DGAF/DCCM/ADC/021/2024, para responder a los requerimientos de la auditoría.

Precisó que la Alcaldía Azcapotzalco es un gobierno democrático, transparente y comprometido con la ciudadanía.