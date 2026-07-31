UNAM envuelta en el engaño sin rostros: aun no se señala ni se descalifica a los jóvenes que hicieron trampa

UNAM pone fin a la incertidumbre: aplicará un examen de control tras la polémica por el ingreso 2026

Fueron cuatro días de incertidumbre para miles de aspirantes. Mientras unos esperaban poder inscribirse y otros exigían respuestas, la Universidad Nacional Autónoma de México finalmente dio a conocer la propuesta con la que busca cerrar la polémica que rodeó el examen de admisión a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

La presentación se realizó a través de una transmisión en el canal oficial de YouTube de la UNAM, donde la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso dio a conocer al rector las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado tras las irregularidades detectadas durante el proceso.

Durante la exposición, se recordó que a la licenciatura de la UNAM se puede ingresar por dos vías: mediante el pase reglamentario o a través del examen de admisión.

La comisión explicó que el proceso de este año enfrentó una situación inédita debido a la aplicación del examen en línea con la empresa Territorium, por lo que fue necesario revisar lo ocurrido para determinar las acciones a seguir.

También se informó que durante la aplicación del examen se utilizó inteligencia artificial como parte de los mecanismos de vigilancia para proteger la integridad de la evaluación y detectar conductas irregulares, como el uso de teléfonos celulares, apoyos externos u otras acciones contrarias a las reglas establecidas.

Como resultado de esos controles, alrededor del dos por ciento de los exámenes fueron cancelados al detectarse incidencias durante su aplicación.

La Comisión Técnica recordó que fue instalada el pasado 27 de julio como un órgano temporal con autonomía para analizar lo ocurrido y formular una propuesta que permitiera atender la controversia generada por el proceso de ingreso.

Asimismo, señaló que este año la participación de aspirantes aumentó alrededor de un seis por ciento en comparación con procesos anteriores.

Recomendaciones de la Comisión

Como parte de sus conclusiones, la Comisión recomendó revisar los resultados mediante un examen de control para verificar el desempeño de determinados aspirantes.

De acuerdo con la propuesta presentada, este examen de control será presencial y deberá realizarse a la brevedad posible.

La medida contempla que quienes obtuvieron un puntaje superior a la media de aciertos registrada el año pasado presenten esta evaluación, la cual servirá para confirmar los resultados obtenidos durante el proceso de admisión.

La Comisión precisó que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de un examen de control que permitirá asignar los lugares correspondientes una vez concluida esta etapa.

Rector ofrece disculpas

Al término de la presentación, el rector de la UNAM ofreció una disculpa a las y los estudiantes que realizaron correctamente su examen y que, pese a ello, tendrán que participar en este nuevo procedimiento derivado de las acciones implementadas para brindar certeza al proceso de ingreso.

Con estas medidas, la Universidad busca cerrar uno de los procesos de admisión más polémicos de los últimos años y dar una respuesta a la incertidumbre que durante varios días mantuvo en espera a miles de aspirantes.