¿Hay marcha por Examen de la UNAM 2026 este viernes? Estas son las movilizaciones en CDMX hoy 31 de julio

Concentraciones 31 de julio Según lo señala la agenda de marchas y movilizaciones de SSC de la Ciudad de México para este 31 de julio, estudiantes aspirantes a la máxima casa de estudios llevarán a cabo un mitín.

En la Ciudad de México, las manifestaciones y bloqueos son el “pan de cada día”, y este viernes 31 de julio no será la excepción a la regla citadina, ya que se esperan distintas concentraciones de protesta e incluso eventos deportivos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se llevarán a cabo alrededor de siete concentraciones a lo largo de este viernes, además de tres rodadas ciclistas que partirán de distintos puntos entre la tarde y noche de hoy.

Manifestación de comunidad estudiantil por Examen UNAM 2026: ¿a qué hora y dónde será?

La polémica por el Examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) persiste hasta este viernes 31 de julio, por lo que la comunidad estudiantil ha programado una concentración en protesta para exigir claridad de la situación, entre otras demandas.

Según lo señala la agenda de marchas y movilizaciones de SSC de la Ciudad de México para este 31 de julio, estudiantes aspirantes a la máxima casa de estudios llevarán a cabo un mitín que lleva por título “¡Nuestra dignidad no se negocia!" y tiene por tiempo de inicio las 10:00 horas de este viernes.

Las exigencias de la comunidad estudiantil, son:

Anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026 por presentar graves irregularidades.

La aplicación de un examen de reposición justo y equitativo para todos.

Transparencia absoluta en el nuevo proceso y rendición de cuentas.

Respuesta inmediata por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La concentración tendrá por punto de reunión la Torre de Rectoría de la UNAM, y las autoridades no descartan que los y las estudiantes realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria como medida de protesta, lo que ocasionaría afectación de vialidades a la altura de Insurgentes Sur.

¿Habrán rodadas ciclistas en CDMX hoy viernes 31 de julio?

Según la agenda difundida por al Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos rodadas están programadas para este miércoles en dos diferentes alcaldías, mismo horario.

Tláhuac: Baby Runners , iniciará a las 17:00 horas en Iglesia de Mazatepec, Av. Tláhuac y Morelos, con destino

, iniciará a las en Iglesia de Mazatepec, Av. Tláhuac y Morelos, con destino Coyoacán: Introvertidos Bike’s . Con hora de inicio a las 20:00 de la noche y destino a Replica de la Torre Eiffel; su punto de partida será el Estadio Banorte.

. Con hora de inicio a las y destino a Replica de la Torre Eiffel; su punto de partida será el Estadio Banorte. Azcapotzalco: Freebikesnva, con punto de partida en Parque Revolución, Clavelinas y Juan Sarabia a las 20:45 horas. El destino aún está por definirse.

Toma en consideración las zonas mencionadas, así como los horarios, para prever tu retorno a casa este viernes 31 de julio. A su vez, mantente al tanto de las cuentas oficiales de tránsito en la CDMX para nuevas actualizaciones a lo largo del día.